Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria una semana después de su operación de urgencia

Buenas noticias para la presentadora Sara Carbonero (38 años). Una semana después de ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra -tras una revisión médica a causa del cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019-, la periodista y presentadora ha recibido el alta hospitalaria este lunes, 28 de noviembre de 2022.

Tal y como ha avanzado Semana, ha sido en torno al mediodía de este lunes 28 cuando Carbonero ha abandonado el centro médico para continuar recuperándose de la intervención en su domicilio de Madrid. Al lado de la comunicadora, y exmujer de Iker Casillas (41), han estado en todo momento su madre, Goyi Arévalo, y su íntima amiga, la presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez (40).

En los últimos días, la salud de Sara Carbonero se ha convertido en noticia ante esta inesperada operación. Desde el entorno más próximo a Carbonero han asegurado a EL ESPAÑOL que "todo está bien, en orden". Han pedido, por tanto, calma y tranquilidad, y se ha desmentido toda alarma desde el primer momento: "No voy a hablar de salud, pero no hay ningún problema".

Sara Carbonero en un evento público en Madrid, en junio de 2021. Gtres

Cabe recordar que esta intervención de urgencia acontecía justo tres años después de que la comunicadora desvelara el cáncer de ovario que le diagnosticaron. En estos difíciles días, la hermana de la periodista, Irene, se ha hecho cargo de sus hijos, Lucas y Martín, al encontrarse Iker Casillas en Qatar retransmitiendo el Mundial de Fútbol a través de TVE.

El exportero, como pudo corroborar este periódico, llegó "llegó a mirar cómo volverse", pero la madre y la hermana de Sara "lo convencieron" explicándole la situación, favorable dentro de lo inesperado. Durante este último ingreso, la periodista ha recibido varias visitas de familiares y amigos, y también la de su actual pareja sentimental, Nacho Taboada.

Taboada la visitó en la noche del pasado jueves, 24 de noviembre. El cantante llegó al hospital en coche y protegiéndose de las cámaras con gorra y mascarilla. A pesar de su operación, la periodista ha seguido activa en sus redes sociales. Su Instagram continúa actualizándose con contenido relacionado con los diferentes trabajos como imagen de la periodista.

En las últimas 24 horas, Carbonero ha posteado en su Storie de Instagram una instantánea de lo más significativa: un hermoso y luminoso arcoíris. Una imagen que demuestra que, pese al difícil momento, Carbonero no ha perdido la fortaleza ni el optimismo. También ha compartido con sus 3,4 millones de seguidores una emotiva reflexión sobre El secreto de la vida.

La periodista Sara Carbonero paseando por las calles de Madrid, en febrero de 2021. Gtres

"Escuchas el sonido de la lluvia, desde la cama, de noche, junto a ella. Te giras un poco y observas su perfil recortado en la penumbra, en los labios, en la calma, ese amago de sonrisa. Y no sabes cómo pero sabes que no te hace falta nada más, que ahí está todo lo que necesitas", reza el texto que ha colgado la periodista toledana.

Sara Carbonero acudió al centro médico el lunes 21 de noviembre después de pasar el fin de semana en familia. Según la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL hace unos días, Sara fue vista en Madrid el pasado viernes, 18 de noviembre de 2022, al filo de las doce de la noche, en compañía de su pareja sentimental, Nacho Taboada, paseando alrededor de los cines Renoir, en la céntrica calle de Princesa.

No es la primera vez que Carbonero es intervenida de urgencia. El 9 de febrero de 2021, la comunicadora se veía obligada a ser operada en el mismo centro médico.

Entonces, se apuntó a que el motivo de la operación se debía a una recaída en su cáncer de ovario. Este extremo fue desmentido por su entorno, aunque si bien nunca se desveló la naturaleza de su paso por quirófano.

Fue en 2019, poco después de que Iker Casillas sufriera un infarto, cuando la presentadora anunció que padecía un tumor maligno en un ovario. Así lo anunció en sus redes sociales el 21 de mayo de ese año: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

