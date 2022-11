10 de 10

" La vida da muchas vueltas y esas vueltas dan mucha vida y, me trajeron aquí de nuevo", confiesa la empresaria y diseñadora junto a esta fotografía realizada en las calles de la capital francesa. Elena Tablada ha adoptado un estilismo muy chic parisien para la ocasión, en el que la boina de lana es la estrella. Parece que hacía frío a juzgar por el abrigo y la bufanda XL, pero aún así ella no dudó en enseñar tripa con un top corto. Sus seguidores quieren saber con quién ha ido a tan romántica ciudad, pero ella no dice nada.