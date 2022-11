10 de 10

El cantante y novio de la española Rosalía triunfa con su nuevo tema, Punto 40, cuyo baile es una de las tendencias que arrasa en TikTok. Además, Raw Alejandro sigue demostrando que tiene un estilo muy personal, no sólo por la manera en la que se viste para los conciertos, también en su día a día. El complemento que no puede faltar en su armario son las gorras de Oblack Cups, como la que luce en la imagen. No es el único que las usa, Omar Montes y Alejandro Sanz también.