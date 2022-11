1 de 4

Ortega Cano y Ana María Aldón ya han llegado a un acuerdo de divorcio y lo han hecho de mutuo acuerdo y sin tensiones. Lo más importante para ambos en su hijo, así que tendrán la custodia compartida. La gran sorpresa de Diez minutos viene de la mano de Lydia Lozano, que concede su entrevista más sincera e íntima. "Estando casada he tenido líos, pero no amantes", confiesa la colaboradora de Sálvame que no ha dudado en hablar de su matrimonio con Charly. Mientras, Paz Padilla afianza su relación con Fran Medina, con quien se ha dejado ver haciendo la compra. y Kiko Rivera da su primer paseo tras el ictus que sufrió hace unas semanas.