El gran apoyo de Shakira en la sombra: así es la mujer que la mantiene fuerte "para afrontarlo todo"

Las imágenes de Gerard Piqué (35 años) besando y bailando de manera cómplice con su nueva novia, Clara Chía Martí (23), han dado la vuelta al mundo. El defensa del Barça ya no se esconde y dos meses después de anunciar su separación de Shakira (45) -en un comunicado conjunto-, hace su vida con la joven estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas.

La ruptura de la mediática pareja, que se conoció en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010, se confirmaba el pasado 4 de junio, tras semanas de intensos rumores que destaparon las supuestas deslealtades del catalán. Poco a poco, después de conocerse la separación de Piqué y Shakira, se ha ido arrojando luz acerca de la situación real que se habría vivido en la privacidad de ese hogar.

Según reveló la periodista Laura Fa, una de sus compañeras coincidió con la colombiana en una iglesia de Barcelona ya en el mes de marzo y la encontró llorando en compañía de su padre, William Mebarak (90). Ante tal escena, la testigo se acercó al progenitor de la artista y le preguntó qué sucedía. Este solo dijo: "Recen por ella, está pasando un mal momento".

[Shakira, muy enfadada tras las imágenes de Piqué con su nueva novia: "Es una exhibición que le incomoda"]

Shakira junto a Anna Kaiser, su entrenadora y amiga fiel desde hace 12 años. Instagram

Ahora, tras los últimos sucesos y el goteo de informaciones, se puede comprender el contexto al que hacía frente Shakira en ese momento y por el que no pudo frenar sus lágrimas. Algo que ya insinuó en sus redes sociales una mujer que forma parte del día a día de la cantante desde hace más de una década. Se trata de su entrenadora y coreógrafa Anna Kaiser, quien también tiene estudios en coaching motivacional, lo que la convierte en un apoyo muy relevante para la colombiana en este delicado momento.

A finales de mayo de este año, solo días antes del rotundo comunicado, Kaiser compartía un mensaje muy especial dedicado a su gran amiga: "Pasé el mejor día con mi niña -Shakira- y nuestros hermosos hijos explorando Nueva York. Cuando nos conocimos hace 12 años entrenando para She Wolf, ¿quién sabía que ambas nos convertiríamos en madres de dos preciosos mininos? Y ahora mira a esta hermosa artista, superándose cada día más con nueva música y en un nuevo programa en NBC, Dancing with myself. ¡Somos imparables!".

[Primeras imágenes de Gerard Piqué junto a su novia, Clara Chía: besos y arrumacos en un concierto]

El mensaje llamó la atención de sus seguidores porque no era una fecha señalada ni especial para compartir unas líneas tan dulces hacia la cantante. Y es que ya entonces, Anna era consciente del dolor de la artista, mucho antes de que el resto del planeta lo supiera. De hecho, el final de su carta no pasó desapercibida -y menos aún ahora-: "Definitivamente está envejeciendo hacia atrás, ¿verdad? E incluso con todo lo que está pasando, ella está siendo tan diligente con nuestros entrenamientos diarios, así puedo asegurarme de que se mantiene fuerte para afrontarlo todo".

Se conocieron gracias a la canción 'She Wolf' de la colombiana, en el año 2010. Instagram

Estas palabras de Kaiser toman hoy una especial relevancia, porque revelan la dura etapa que lleva meses atravesando la cantante de Barranquilla. Sin embargo, a su lado tiene a las personas que más quiere: sus dos hijos, sus padres y sus hermanos. Pero Shakira también se alía a otro de sus pilares que es Anna, quien mantiene su mente liberada del estrés y saludable frente a la adversidad.

La entrenadora conoce en primera persona toda la historia de amor de Shakira y Piqué, porque entró en la vida de la colombiana al mismo tiempo que el futbolista. Ha estado junto a la artista, como coreógrafa y entrenadora personal, cada semana desde que se conocieron, y entre sus sesiones de ejercicio y horas de ensayos de bailes han compartido grandes confidencias. Además, Anna ha acompañado a Shakira en sus grandes hitos profesionales, como la Super Bowl, y personales, como el nacimiento de sus hijos.

La estadounidense está considerada en su gremio una de las 100 personas más influyentes en salud y forma física. Una carrera que completó con formación sobre motivación y salud mental. Es una exitosa trainer, con su propia empresa de entrenamientos virtuales y presenciales, y vive a caballo entre Estados Unidos y España.

Anna ha sido testigo de la historia de amor de su amiga con Gerard Piqué. Instagram

Kaiser se casó con Carlos Wesley en octubre de 2012 en Malibú y tienen dos hijos en común. Un romance muy bien avenido que, desafortunadamente, no ha sido igual para su gran amiga. "Me casé con mi mejor amigo y reunimos a nuestros amigos y padres para construir una nueva familia por la que agradezco todos los días. Eres mi campeón, mi compañero y el mejor papá que una mamá podría haber soñado. Te amo, Carlos", escribe la coreógrafa en una de sus recientes fotografías junto a su marido.

Ahora Anna es testigo del delicado momento que vive Shakira, pero cuenta con su apoyo, y entre sus consejos está el de que despeje su mente de preocupaciones, y el deporte es perfecto para ello. Por este motivo, en las últimas imágenes captadas de la autora de Waka, Waka han sido con ropa deportiva y con sus hijos dispuesta a jugar a tenis y a pádel en una tarde familiar de desconexión absoluta.

Sigue los temas que te interesan