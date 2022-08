María Pombo muestra el traje dos piezas amarillo perfecto para volver a la oficina

El verano no termina de manera oficial hasta el próximo 23 de septiembre, pero las vacaciones del grueso de la población están llegando a su fin. Con los últimos coletazos de agosto no solo llega el momento de preparar la vuelta al colegio de los más pequeños, también de mentalizarse para volver a la oficina. El regreso al trabajo puede ser algo duro y, de hecho, todos los años aparecen titulares que hablan del síndrome postvacacional.

Y aunque no hay trucos mágicos para que el año pase rápido y volver a estar en junio, hay formas de hacer que todo sea más sencillo. La moda es una de ellas y es que un buen look es capaz de elevar los días más grises.

Para ello nada mejor que recurrir a la colorterapia, en la que el amarillo ocupa el primer puesto. Es más alegre de todos los tonos se convierte en una gran opción para lucir en la vuelta a las obligaciones y es que desprende positividad a raudales. Si bien siempre se ha dicho que está asociado a la mala suerte, María Pombo (27 años) ha demostrado que no es así con uno de sus últimos estilismos.

Se trata de un conjunto de dos piezas de su propia firma, Name The Brand, compuesto por un chaleco sin mangas y un pantaló que se pueden utilizar tanto en conjunto como por separado. La influencer ha optado por llevar el dúo, creando un favorecedor total look que es perfecto para casi cualquier ocasión.

El chaleco es el modelo Albaricoque y destaca por su botonadura delantera en nácar y el escote en forma de pico. No es una prenda muy larga, por lo que deja a la vista parte del abdomen, especialmente porque en vez de cerrarse con un botón extra su patrón termina en un original pico. Su precio es de 69,95 euros.

El conjunto es de la firma 'Name The Brand'.

En cuanto a los pantalones, son el modelo Guayaba y tienen una silueta de tipo regular fit. De tiro alto, tienen un original detalle en la parte trasera, una abertura que se puede ajustar a la cintura gracias a un cinturón con hebilla a tono incorporado. Se pueden comprar en cuatro tallas -XS, S, M y L- y cuestan 89,95 euros.

Ambas partes están confeccionadas en una mezcla de algodón y lino, lo que las hace perfectas para los últimos coletazos del verano y para las primeras semanas del otoño. En su caso, María Pombo las ha combinado con gafas de sol, bolso de rafia y gafas de sol, pero se puede combinar de muchas maneras diferentes para convertirlo en un conjunto más o menos informal.

