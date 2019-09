Las vacaciones de verano ya se han terminado, al menos para la gran mayoría, y toca lo de siempre, volver al trabajo, los colegios, el mal tiempo, y, en definitiva, una vuelta a nuestra rutina después de nuestro descanso, un horizonte muy duro para muchos, que vuelven a la realidad.

Muchas personas somatizan esta vuelta y la convierten en lo que se conoce como síndrome postvacacional. Se vuelven irritables, apáticos, sufren alteraciones de sueño, pérdida de apetito, concentración o atención, y pasa tanto en niños como en adultos.

Síndrome o depresión postvacacional

Algunos de los síntomas más comunes del llamado síndrome postvacacional de estrés serían, además de los mencionados, el malestar general, la sudoración, la falta de concentración y como consecuencia de ésta el descenso del rendimiento, la ansiedad o los repentinos cambios de humor.

Síndrome postvacacional: actitudes y pensamientos

Uno de las recomendaciones más importantes y prioritarias para superar el síndrome postvacacional es pensar en positivo. No ver el trabajo como un castigo, sino el medio que nos permite mantenernos es fundamental. Además, hay que pensar que precisamente este medio es el que nos ha permitido irnos de vacaciones, un lujo para quienes no pueden hacerlo porque no tienen trabajo.

Si nos decimos algo así como "puede que no sea el trabajo de mi vida, pero me permite vivir" las cosas nos irán mejor. También podemos sacarle el mayor partido al trabajo, pese a que no nos apetezca. Por ejemplo, desempeñando algunas tareas que habíamos dejado pendientes y que más nos apetecen como forma de "aterrizar" en la realidad, e ilusionándonos porque vamos a ver a compañero que no vemos hace algún tiempo, comiendo con ellos o tomando un café.

Adelantar acontecimientos sobre lo que nos puede esperar: una avalancha de trabajo, una conversación el jefe, situaciones incómodas con algún compañero, etc., tan sólo hace que podamos perder concentración y cansarnos antes de tiempo.

Síndrome postvacacional: lo que podemos hacer

Hay algunos trucos prácticos para superar el síndrome postvacacional, por ejemplo, cuidar los horarios para procurarnos tiempos de descanso quizás más largos en nuestro periodo de readaptación a as rutinas de siempre.

Descansar bien y comer bien para minimizar el cansancio que mentalmente nos produce la vuelta a la rutina, son dos buenas opciones para empezar. Además, no debemos olvidarnos de que volver a comer fuera no es sinónimo de alimentarnos de cualquier manera. Volvamos a una dieta sana y equilibrada, y esto nos hará sentir mucho mejor con nuestra reincorporación al trabajo.

Desarrollar nuevas actividades y afrontar nuevos retos es una opción perfecta para hacer más interesante nuestra reincorporación, y sufrir menos. Si nos planteamos septiembre como el inicio de un curso pensando en positivo, todo nos irá mucho mejor. Es el momento perfecto para iniciarnos en algo que nos apetezca: gimnasios, clases de baile, aprender un idioma, un curso de fotografía que siempre nos ha gustado y que hemos ido posponiendo, desarrollar tareas laborales que no habíamos hecho antes…hay muchas cosas que podemos hacer e integrar en nuestra rutina, ya que nos aporta un extra de ilusión y ayudará a que nos sintamos bien.

A veces, para ir superando la depresión, algunos psicólogos recomiendan el desarrollo de actividades, que, sin prolongar el verano, sean una actividad de ocio para ir readaptándonos a nuestra realidad, como planificar alguna escapada de fin de semana, lo que nos aportará un plus de bienestar porque habremos hecho una actividad de relax que nos produce placer y descanso, y la estaremos incorporando a nuestra rutina diaria.

Síndrome postvacacional: pautas y consejos