Shakira, muy enfadada tras las imágenes de Piqué con su nueva novia: "Es una exhibición que le incomoda"

Hace dos meses que Shakira (45 años) y Gerard Piqué (35) decidieron poner punto final a su relación. Tras varios días de incesantes rumores y comentarios, el 4 de junio la ya expareja emitía un comunicado conjunto en el que confirmaban su ruptura.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", se podía leer en el breve escrito que hicieron llegar a los medios de comunicación mediante la agencia que representa a la cantante.

Ahora, después de meses de intensas informaciones sobre una nueva relación del blaugrana con una joven rubia, Gerard Piqué ha decidido dejar de 'esconderse' y vivir con naturalidad su relación con Clara Chía Martí. Así ha quedado demostrado en sus primeras fotografías juntos, mostradas por el programa Socialité. En ellas se les puede ver durante el concierto que Dani Martín (45) ofreció hace unos días en La Cerdanya, en actitud muy cómplice, cariñosos e incluso dándose besos, síntomas de que su relación se consolida.

Shakira el pasado mes de junio paseando por las calles de Barcelona. Gtres

Además, en esas mismas imágenes, muy cerca de ellos se encontraban los padres del jugador del Barça, a quienes la joven estudiante ya conocería. En el vídeo divulgado por el programa de Telecinco se puede ver al futbolista despreocupado y, sobre todo, muy cómodo con su nueva ilusión -que según se confirma estos días, fue el detonante de la ruptura. Tal y como se ha revelado en El programa del verano, "la colombiana era conocedora de las infidelidades de Piqué, al que siempre perdonaba porque estaba muy enamorada".

Sin embargo, la llegada de Clara lo cambió todo. Sus citas románticas y el hecho de que le diese trabajo en su empresa hicieron que la cantante tomase conciencia de que no era un "capricho" más de Piqué, lo que le llevó a tomar la dolorosa decisión de romper su relación.

En estos momentos, al descubrir que no solo sigue su historia de amor con Clara, sino que ha presumido de su novia y su felicidad en el concierto de Dani Martín, Shakira ha entrado en cólera y va a ponerle las cosas más difíciles al culé de cara al juicio de su separación porque ha roto un pacto al que llegaron tras su ruptura. Y es que al parecer, la colombiana y Piqué habrían acordado no dejarse ver en público junto a sus parejas hasta pasado un año de su separación; algo que, como es evidente, el defensa no ha respetado.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí en el concierto de Dani Martín en Barcelona. Mediaset

"Shakira ha llevado muy mal la separación porque ha estado muy enamorada y estas imágenes, y precisamente con esta chica que fue el detonante de su ruptura, no le han sentado nada bien. Es una exhibición que le incomoda", ha contado una fuente cercana a la artista al citado medio.

Unas imágenes que además podrían "enturbiar" más el ambiente para el inminente juicio en el que se verán las caras Shakira y Piqué en septiembre al ser incapaces de llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, Milan (9) y Sasha (7).

