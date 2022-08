El plácido verano de Bigote Arrocet en Chile: su actual solvencia económica y un 'vínculo' con Teresa Campos

Hace meses que poco o nada se sabe de forma oficial de Edmundo Bigote Arrocet (72 años), el cómico chileno y expareja sentimental de la presentadora María Teresa Campos (81). Las últimas informaciones que sobre él se vertieron datan de enero de 2022, cuando se desveló un supuesto affaire entre Arrocet y la vedette Bárbara Rey (72).

Una presunta historia amorosa que se quedó en rumor, pues ninguna de las partes habló a las claras de sus verdaderas intenciones o sentimientos. Tras aquello, y a excepción de un evento público sobre influencers al que asistió el pasado mes de junio, Edmundo Bigote Arrocet desapareció del foco público. De hecho, ese día del acto público fue la última vez que lo captó una cámara.

Ahora, EL ESPAÑOL confirma cuál es su paradero y qué ha hecho en estos últimos meses de verano. Horas después de ese evento, Bigote hizo las maletas y se trasladó a Chile, a casa de su hermano, para pasar el verano, como avanzó Esdiario.

Bigote Arrocet en una de sus últimas imágenes públicas en España, en la Tenmod Weekend 2022, en Málaga. Gtres

De acuerdo a la información que maneja este medio, no será hasta otoño cuando Edmundo regrese a España. Este periódico ha podido conocer en las últimas horas unos datos que arrojan luz sobre la actual situación económica del que fue rostro estrella de Un, dos, tres... responda otra vez.

Bigote goza de una buena solvencia económica en la actualidad. Dispone de varias, y fructíferas, fuentes de ingresos. Por un lado, explican que ha conseguido vender "unos terrenos en Argentina" que le han reportado buenos beneficios. También desliza una fuente de total solvencia que tiene "explotadas", en alquiler, varias tierras en la zona de Ovalle (Chile), donde saca rédito de almendros y viñedos.

Por si esto fuera poco, añade quien está capacitado para hacerlo que Bigote Arrocet continúa "enredado como socio con el tema de las compañías eléctricas en Argentina y Perú". Sendos negocios que se suman a su vertiente como comisionista, extremo que lo 'vincula' aún hoy, y pese a la ruptura amorosa, con la comunicadora María Teresa Campos. Así lo explica el periodista Jesús Manuel Ruiz: "Recibió su parte de comisionista en la venta de la casa de Teresa Campos en Molino de la Hoz".

El cómico chileno en una de sus visitas a España, en octubre de 2021. Gtres

Sea como fuere, un entramado económico que lo hace vivir "sin lujos, pero de forma desahogada", como explica un buen amigo suyo. Y añade: "Bigote nunca se morirá de hambre, siempre tiene ideas y proyectos nuevos". En lo que respecta a su intimidad amorosa, se desmiente que en la actualidad el cómico chileno esté enamorado: "Tuvo una historia con una señora en Chile, pero vuelve a ser un pájaro libre".

Cuando regrese a España en otoño, Edmundo se quedará a vivir en la casa del artista Manolo Rincón, gran amigo personal, en Málaga. Allí ya se hospedó un tiempo cuando decidió romper su relación con Teresa Campos. A Bigote y Manolo Rincón les une su pasión por la pintura y ambos, además, tienen intención de unirse en un nuevo proyecto en los próximos meses. En Madrid, Arrocet no tiene domicilio establecido, más allá del de una amiga que lo acoge en el centro de Madrid, en la zona de Santo Domingo.

La libertad de Bigote

Hace un año, en agosto de 2021, Edmundo Arrocet se mostró enfadado ante la intervención en los medios de una sobrina suya, llamada Fiorella. Esta mujer dio a entender que el cómico tenía intención de responder, vía exclusiva, a la familia Campos, extremo que a día de hoy aún no se ha producido, más allá de desmentir que dejara a Teresa a través de un WhatsApp.

"No le ha hecho ninguna gracia que complique más las cosas", pudo conocer este medio. Arrocet, como siempre, "vive y deja hacer". Le disgusta seguir en los titulares españoles vinculado a una historia que para él ya es pasado. "Con su verdadero entorno, el que de verdad habla con él, no habla de esta relación. No la nombra, ni para bien ni para mal", se apostilló.

No se ajusta a la realidad tampoco que tuviera -ni tenga- el firme propósito de conceder una entrevista para hablar de Teresa ni de sus hijas. Más bien ese es el deseo de "terceras personas" para seguir facturando en televisión.

Él nunca desvelaría ni un solo ápice de lo que concierne a la intimidad de la que fue su pareja. Tampoco los motivos por los que decidió abandonar la casa de Molino de la Hoz para no volver. "Si concede alguna entrevista cuando vuelva será en el tono habitual de él". Lo que tienen claro quienes lo conocen es que no va a "mentir o maquillar las cosas".

La salud de Teresa

María Teresa Campos recogiendo un premio en Sevilla, el pasado mes de marzo. Gtres

En los últimos días, la salud de María Teresa Campos se ha convertido en noticia y pasto de titulares desde que la presentadora decidiera interrumpir sus vacaciones en Málaga y regresar a su casa de Madrid. Su hija mayor, Terelu Campos (56), mostró su preocupación y tristeza por que su madre no consiguiera divertirse y relajarse en su casa de veraneo.

No es el primer verano que Teresa Campos opta por hacer las maletas antes de tiempo y poner rumbo a su rutina en la capital de España, al lado de su fiel chófer y mano derecha, Gustavo Guillermo.

"Teresa, obviamente, tiene edad y los achaques lógicos, pero, sobre todo, y por encima de todo, está aburrida. Siempre ha tenido mucha actividad y el estar ahora en casa sin nada que hacer la deja aburrida y triste. Y sin ganas de nada", explicó hace unos días a este medio un buen amigo de la malagueña, Yusan Acha Frías (51).

