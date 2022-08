3 de 4

El romance de Anabel Pantoja y su nuevo novio está en boca de todos y ella ha dado explicaciones en Lecturas tras su vuelta de Honduras asegurando: "Adoro a Yulen, pero tengo que ir despacio". La sobrina de Isabel no quiere hacerle daño a su todavía marido, Omar Sánchez, porque sabe "lo que ha sufrido y merece ser feliz". El ganador de Supervivientes, Alejandro Nieto, también da la cara en la revista y se queja de algunos comentarios que hacen sobre él: "Me harta que me llamen machista".