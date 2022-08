4 de 7

Una imagen preciosa que la actriz utiliza para celebrar la semana de la lactancia materna. María Castro amamanta a su hija Olivia, que está a punto de cumplir dos años y escribe: "Para ella, su tetita, sigue siendo sagrada. No sólo la comparte con sus muñecos, que como los quiere, sabe que es una bonita forma de cuidarlos, sino que en ellas me guarda cosas sin que ni yo misma me dé cuenta". Y aprovecha para pedir respeto para que las madres decidan cuándo dejar de dar el pecho.