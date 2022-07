Carlos Baute: "A los padres que no quieren reconocer a sus hijos les diría que estar con ellos es una bendición"

Hablar de Carlos Baute (48 años) es hablar, sencillamente, de uno de los artistas más versátiles en activo. Canta, baila, produce, actúa, presenta... es imparable. Poca gente de tan alto nivel es capaz de lidiar con todo lo que se le planta enfrente y salir, ya no airoso, sino triunfante.

Quizá es por eso por lo que lleva más de dos décadas de éxitos musicales en nuestro país y en toda América. En el plano íntimo, Baute sonríe junto a su razón de amor, su esposa, la arquitecta Astrid Klisans (37), con quien cumplió diez años de casado el pasado mes de junio.

Además, es un feliz padre de cuatro hijos: Markuss (6), Liene (4) y Álisse (2), fruto de su relación con Klisans, y José Daniel (32), su primogénito, nacido de una relación del pasado en su país natal, Venezuela. Si bien en los primeros años de vida del joven padre e hijo no tuvieron relación, hace algún tiempo se reencontraron para nunca más separarse.

Ahora EL ESPAÑOL se cita con el cantautor y con él habla sobre proyectos laborales de presente y futuro, amor, relaciones abiertas y paternidad. ¿Tiene Carlos Baute ganas de ser padre por quinta vez? Él mismo responde.

El cantante Carlos Baute en un posado de 2021. Gtres

Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se presenta el verano?

Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que genial, muy feliz. La última canción que sacamos fue El chisme, y justo ahora estoy en el estudio preparando lo nuevo, que espero que salga en septiembre. Con mucho trabajo. Vamos a estar en Latinoamérica: Chile, Argentina, Perú, Colombia, quizá Venezuela, México... Este año es fuerte. En España estaré hasta finales de septiembre de conciertos.

Le hemos visto en Starlite acompañando a Chenoa y cantando con ella su canción conjunta, El chisme, ¿cómo vivió la experiencia?

Muy bien. Adoro a Chenoa, es una gran amiga, la quiero muchísimo. Supercontento porque no siempre tienes la oportunidad de cantarla en vivo. Fue un gustazo. Hoy ya puedo sumar esta canción como uno de mis éxitos. Estamos encantados porque no siempre que sacas una canción se convierte en un éxito, pero con Chenoa ha funcionado muy bien. Estamos los dos felices. Y yo especialmente muy agradecido con ella por que haya aceptado. Y luego en ese lugar tan mágico como esa cantera de Starlite. Espectacular, superlindo, nunca había estado.

La canción que tienen en común se llama El Chisme, ¿presta mucha atención a lo que dicen de usted?

No, no... Yo tengo puesto el Google Alerts y no lo leo. Leo sólo el título y sigo pa'lante porque tengo tanta información y tantas cosas que no le presto atención, la verdad.

Chenoa se acaba de casar y usted acaba de cumplir diez años de sólido matrimonio con su esposa, Astrid. ¿Le ha dado algún consejo?

¡No me pidió! Es que Chenoa es muy madura. Nunca ha estado casada, hasta ahora, pero es una mujer muy madura. Yo creo que ha escogido muy bien, me parece que está encantada, está enamorada. Yo no conozco a su marido, lo hemos intentado mil veces, pero no hemos llegado a coincidir. Ahora sí que hemos dicho de quedar los cuatro. Te puedo decir que, por lo que me ha dicho ella, es un tipazo. Creo que ambos han fichado bien porque ella es una supermujer y me encanta la pareja que hacen. Yo estoy muy feliz por ella. Se lo merecía. Ella es una mujer seria, a la que le gusta estar en pareja, le gusta compartir y tener su planificación de vida junto a alguien. Eso es maravilloso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Starlite Catalana Occidente (@starlitefestival)

¿Cuál es el truco para mantener viva la llama del amor diez años después de haberse dado el 'sí, quiero'?

Casarte bien y casarte con la persona adecuada, que fue lo mío. Yo estoy encantado, feliz, enamorado. El amor y las parejas, el cariño... Mira, yo creo la relación se va transformando con los años: vienen niños, más adelante, cuando ellos tengan hijos, yo seré abuelo... Es tan bonita esa transformación. Yo la veo en mis abuelos, en el caso de Astrid en sus padres... Es maravilloso. Cuando te casas bien, cada vez se fortifica más la relación.

Carlos, usted que sabe tanto del amor y que ha escrito tanto sobre amor... ¿Por qué preferimos ser infiel a nuestras parejas en lugar de hablar con ellas sobre otro tipo de relación menos convencional, como por ejemplo, la pareja abierta?

No lo sé, a ver... Si tú tienes una pareja y queréis una relación abierta, ambos tenéis que estar de acuerdo con eso. Yo respeto esas relaciones. Cada cual elige lo que quiere elegir. Lo más importante en cualquier pareja, abierta o no, es que tiene que haber comunicación. Si la hay, todo marcha porque hay respeto. Es lo más importante.

Hace unos meses emitió un comunicado acerca de una fanática que le acosó tanto a usted como a su pareja e incluso a sus hijos. ¿Están los artistas lo suficientemente protegidos o ha pasado miedo?

Esto fue una alerta y, obviamente, sentí algo de temor, pero la verdad es que la Guardia Civil y la jueza actuaron superrápido. En ese sentido me siento muy protegido. Pero, obviamente, somos personas que estamos expuestas. Hay artistas y celebridades a los que les han pasado cosas que no quiero ni mencionar, pero ahora mismo no tengo miedo, estoy muy protegido. La Guardia Civil es fantástica en este país, la parte de seguridad nacional es tremenda.

¿Es la primera vez que vivía algo así?

No, lo sentí hace unos años en Venezuela con otra fan que hizo lo mismo. Gracias a Dios no llegó al extremo porque hay gente que ni lo cuenta. Dio tiempo de hablar con la Justicia y la Justicia hizo lo suyo. Ahora estoy bastante cómodo otra vez, pero sin duda, cualquier persona que forme parte de la vida pública -políticos, de la farándula, cantantes-, está expuesta a que le pase cualquier cosa. Yo voy a mis conciertos y a mis eventos, pero nunca piensas en negativo.

¿Cómo recibe uno esas señales?

Cuando pasan la raya. Hay límites. Yo adoro a mis fans, hace poco les hice una canción que se llama Por una fan todo lo daría, pero hay límites. A mí casa no pueden ir, directamente te lo digo. Mi casa es mi casa. No pueden perseguir a mi esposa o ir al colegio de mis niños. Cuando traspasan esas líneas ya es una alerta.

Carlos Baute y su esposa, la arquitecta Astrid Klisans. Gtres

A principios de año vimos una portada que nos impactó a todos, un posado familiar, completo, con su hijo José Daniel, que nació cuando usted era un adolescente. ¿Cómo se gestó ese acercamiento?

Hace muchos años que estamos juntos, lo que pasa es que nunca lo habíamos hecho público. Estamos felices. Son muchas veces las que nos hemos visto en casa, las que nos hemos visto aquí. Tenemos una relación de padre e hijo desde hace unos cuantos años. Sus hermanos pequeños están felices con él, somos una familia. Es muy lindo, pero trato de no colgar muchas cosas personales en las redes. Hay gente que me dice: "Carlos, ¿por qué no cuelgas nada con tu hijo mayor?" y justo estaba haciendo una paella con él.

¿Él vive en España?

Ahora no, está fuera de España.

¿Qué le diría a todos esos padres que no quieren reconocer a sus hijos como propios, pero que en realidad legalmente lo son?

Es maravilloso reconocerlos, estar con ellos, darles abrazos, cariño, apoyo... Es una bendición. En nuestro caso yo siempre lo quise hacer y eso nunca salió en los medios, pero en cuanto me enteré de que él era mi hijo, que me enteré por unas pruebas que me hice, yo le di el "sí". Yo le di mi apellido, lo que hiciera falta. Lo que pasa es que hubo nubes grises, entraron periodistas del mundo del cotilleo que le decían cosas para sacar dinero. Fue terrible, y demandas, denuncias... Todo eso ya pasó.

¿Y cómo es él?

Tiene un corazón enorme, es superlinda persona, es muy bueno, no es rencoroso.

¿Y usted es rencoroso?

Yo tampoco. Ahora estamos recuperando el tiempo perdido del pasado.

¿Tienen planes de verano juntos?

Sí, vamos a estar juntos muy pronto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Baute (@carlos_baute)

¿Se anima a tener un quinto hijo?

¡No! (risas) Yo ya cumplí con la máxima de familia. Yo ya tengo familia numerosa hace rato. Mira, justo hablando contigo, mi hijo Markuss está cumpliendo seis años.

¿Le tienen una fiesta preparada?

Salimos de viaje esta noche, seguramente publicaremos algo en redes para que lo vean.

Para concluir, cuénteme un deseo profesional que tenga: ¿alguna colaboración que nos pueda sorprender? ¿Algún programa que vaya a presentar?

Estoy decidiendo cuándo puedo rodar el próximo vídeo. Estoy haciendo un featuring, un dueto, con una mujer que nunca ha cantado con nadie. Ella es maravillosa. No puedo decir quién es porque es una sorpresa. Va a ser un bombazo.

