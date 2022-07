Las palabras (más sexuales) que Mireia Varela, ex de Rufián, no ha compartido en redes por miedo a la censura

"A veces no puedo escribir explícitamente en Instagram por si me cancelan". Con esta contundencia ha reaparecido Mireia Varela (38 años) este jueves, 21 de julio, en sus redes sociales. La expareja de Gabriel Rufián (40) ha hecho toda una declaración de intenciones con esta tajante afirmación ante sus miles de seguidores porque quería dar a conocer su última prosa pero sin tener que enfrentarse a la posible censura de la red social.

La madre del único hijo del político de Esquerra Republicana de Catalunya comparte a menudo sus pensamientos, experiencias y sensaciones mediante textos dignos de una literata experta y siempre los redacta en post de Instagram junto a fotos de sí misma. Sin embargo, en esta ocasión ha creído conveniente acudir a otra vía de comunicación para dar a conocer su nueva obra escrita porque la temática sexual es un asunto que crea controversia y agita las normas estrictas de la red social de las fotos.

Mireia ha publicado esta vez sus reflexiones más íntimas en su blog personal. Hace solo unas horas que mostraba al mundo su última entrada redaccional y el texto no ha dejado indiferente a nadie. En el escrito, compactado de un párrafo con palabras cuidadosamente seleccionadas para llevar al lector a su terreno más sensual sin caer en la vulgaridad, Varela se desnuda para compaginar sus dos armas favoritas: la literatura y la pasión.

Mireia Varela ha compartido su texto más íntimo. Instagram

"Te abro. Sin apenas conocerte, me dejas que te mire fijamente, permites que mis dedos se deslicen hasta el vértice preciso que se dobla, suavemente, recibes la caricia de mi palma abierta que suave resbala por la novedad de tu superficie y me tomo la osadía de aproximar mi nariz a tu centro para embriagarme con el aroma que desprendes. Me gusta imaginarme el timbre de tu voz en ese silencio que nos envuelve a ambos. Imagino todas esas palabras penetrándome a través de la piel y contraigo los muslos en un acto involuntario represivo. Aún no quiero darme toda a ti. Te aparto, fingiendo desinterés, pero, ya irresoluble, es mi adicción. Me aproximo con mil escenas en mi cabeza, me imagino de tantas formas diferentes cómo acabará esto entre nosotros. Cuando noto que el final se acerca, me esfuerzo en dilatar el placer que llega sin tregua. Y al cierre me deshago en el de leerte entre líneas. Huella impresa de compartirnos en la intimidad del tiempo que nos concedimos para estar juntos". Con estas 174 palabras, Mireia muestra su versión literaria más sensual y habla como nunca de sus pensamientos más privados.

Mireia es una adicta a la prosa, a la poesía y a la literatura como buena licenciada en Filología y Lengua Española y Extranjera que es. De hecho, antes de compartir esta entrada en su blog, su publicación más reciente en las redes sociales tiene que ver con su trabajo. Y es que, tal y como ella misma ha confesado, está realizando últimamente muchas entrevistas laborales que terminan de manera infructuosa.

La joven ha contado públicamente punto por punto cómo son estas reuniones para encontrar trabajo, y lo que más ha llamado la atención es la clase de preguntas que le han hecho en estos encuentros con las diferentes empresas y entidades. Mireia ha desvelado los 'interrogatorios personales' que le hacen, algunas de ámbito tan privado que están, de hecho, consideradas ilegales: "¿Tiene hijos u otras cargas familiares?" y "¿Tiene pensado ampliar la familia?", son las cuestiones a las que se ha tenido que enfrentar en las diversas entrevistas.

La filóloga está en búsqueda activa de trabajo. Instagram

La filóloga se encuentra en búsqueda activa de trabajo después de que el año pasado cumpliera uno de sus sueños al convertirse en profesora de la universidad en la que estudió. La ex de Rufián estuvo acudiendo a su puesto de trabajo en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, lugar en el que su nombre aún consta en la página web oficial, como colaboradora e investigadora.

