Yotuel: "A Beatriz y a mí nos encantaría adoptar un niño. No sólo nos gusta crear vidas, sino salvarlas"

Pa' que quiero esta fama / Si lo que me duele es no poder volver a La Habana / [...] / Por eso quiero andar en un Lambo en Varadero / Que todos mis panas hagan dinero / Que soñar no dependa de un extranjero. Estas son sólo algunas de las rotundas rimas que el rapero Yotuel (45 años), líder del movimiento urbano y fiel opositor a la dictadura cubana, ha escrito para su nuevo tema, Lambo en Varadero.

En esta ocasión no viene solo, sino que al sencillo se le suman el cantautor cubano Chris Tamayo (29) y la talentosa percusionista y cantante Emily Estefan (27), hija de Emilio (69) y Gloria Estefan (64). EL ESPAÑOL se ha citado con Yotuel y con él ha hablado de este hit, de sus nuevos proyectos y de su intención de adoptar un hijo junto a su razón de amor desde hace casi dos décadas, la artista Beatriz Luengo (39).

La última vez que hablamos, usted estaba con GPS, canción autobiográfica de su historia de amor con Beatriz Luengo. Ahora vuelve -más bien, continúa- con la canción-protesta, canción-denuncia. Cuénteme de Lambo en Varadero. ¿Qué quiere decir con eso de que el pueblo cubano "depende de un extranjero"?

Me gusta que lo primero que me preguntes sea eso porque realmente es algo que me llama mucho la atención, y me gusta explicarlo. Tengo un par de amigos míos que me dicen "oye, que has hablado de nosotros en la canción". Y les digo "no, les explico". Mira, tristemente, desde que yo tengo uso de razón, en Cuba dependemos de un extranjero para todo: para salir, para bañarnos, para ir a una fiesta, para tomarte una Coca-Cola, para comer un poco mejor... Tengo la sensación de que nos obligaron a depender de un extranjero como una forma de supervivencia. Me encantaría un país donde sólo bastara con tu trabajo digno, y no tener que prostituirte o que tu hija se case con un extranjero. Eso pasa. En Cuba, muchos padres y muchas madres dicen "ojalá venga un Yuma y te lleve". [Un Yuma es el gentilicio apreciativo de americano, así como yanqui o gringo tiene connotaciones despreciativas].

El rapero Yotuel en un concierto en Madrid. Al fondo, la bandera de Cuba. Gtres

¿Tan normalizado está eso?

Mira, hasta en el noticiero se fomenta eso: "Bueno, los canadienses que vinieron a hacer tal...". Todo es una dependencia absoluta del extranjero. Y yo digo: ¿cuándo Cuba será un país autónomo? Yo quiero que el cubano prospere y se valga por sí mismo. Me gusta que toques ese tema porque es muy importante.

¿Se refiere también al turismo? Mucha gente se enamora de Cuba, claro, en los 10 días que pasa ahí de vacaciones, pero para vivir es un infierno.

Totalmente. Y sobre todo cuando el cubano ha encontrado en el extranjero su vía de escape. De hecho, hasta el propio cubano para disfrutar de la vida de su país tiene que volverse un extranjero, tiene que irse, vivir fuera, trabajar fuera dignamente y volver como extranjero para tener esos beneficios. Los cubanos no tenían opción de alojarse en hoteles, de comprar en tiendas: nada. Sólo era para extranjeros. El cubano siempre soñó en convertirse en extranjero o en irse del país para luego volver o en casarse con un extranjero. El que sea: feo, chiquito, pijo, pero que me saque de este país. Yo quiero una Cuba donde soñar no dependa de un extranjero.

[Beatriz Luengo, sobre Yotuel: "Todavía me pregunto si llevo el ojo bien pintado cuando él me mira"]

¿Le han llegado reacciones sobre esta canción? ¿Hay incomodidad por parte del Gobierno?

A mí lo que piense el Gobierno de mí me da igual. Además, como yo digo siempre, si el demonio no se incomoda, es que estamos haciendo las cosas mal.

¿Cree que Lambo en Varadero se puede escuchar libremente en un bar cualquiera de La Habana sin ser reprendidos?

¡No! Eso está prohibido, pero en Cuba se escucha. De hecho, es la canción más escuchada ahora.

En AirPods, ¿no?

¡Exacto! A escondidas, clandestina.

¿Qué análisis hace de que en los últimos años, sobre todo en la era Trump -la más antilatina que se recuerde- el reguetón y el trap estén pegando más fuerte que nunca?

La música latina no tiene nada que ver con la política. Me encanta cómo la noche española se ha latinizado. Cuando yo llegué a España hace 20 años, con Orishas, mi música era impensable. Y ahora mismo, gran parte de lo que suena, suena a Orishas. Me encanta que el urbano y el latino sean el pop a día de hoy. Eso no tiene nada que ver con la política, sino el gusto del pueblo. Me encanta que los artistas en España quieran parecer latinos. Me encanta que funcionen y gusten artistas como Rauw Alejandro (29), Bad Bunny (28) o Gente de zona. Qué bueno, qué lindo que eso ocurra. O lo que hace C. Tangana (31), mezclando la música tradicional cubana con el rap y sus cosas o lo que hace Don Patricio (29). Me encanta que esa música que yo vengo haciendo 20 años atrás, hoy en día sea trending topic.

El pasado mes de octubre Yotuel dio un concierto en Madrid.

Ha llamado mucho la atención una foto suya junto a Rocío Monasterio, de Vox, en una manifestación en Madrid con motivo del aniversario del 11 de julio, de las revueltas en Cuba. ¿Pudo hablar con ella? ¿Siente que tienen cosas en común?

Te soy sincero. Cada vez que convoco a gente a manifestaciones hago convocatoria abierta para que venga todo aquel que sienta amor a Cuba. Yo no discrimino a nadie porque ese día todos somos del partido de la libertad de Cuba. Después de ese día, yo sigo mi rumbo y el resto de manifestantes sigue su rumbo hasta la siguiente manifestación. Yo no miro nunca al que está al lado mío en una manifestación. Al revés, yo miro al que no está, porque ese no se sensibiliza con el dolor de Cuba. Fue una manifestación mundial, hubo 59 manifestaciones que se estaban celebrando a la vez en todo el mundo: Washington, Miami, Las Vegas, Madrid, Barcelona, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, Sevilla... Cuando estoy ahí, mi único partido es el partido de la libertad.

Por otro lado, sabemos que Beatriz comenzaba ya con el rodaje de UPA Next, ¿ha podido hablar con ella para ver cómo ha ido?

Acaba de llegar al plató ahora mismo. En el momento en el que estás hablando conmigo, ella está rodando sus primeras escenas. A mí Un paso adelante me marcó la vida.

La última vez que hablé con ella no estaba muy convencida porque decía que quería algo "apetecible" y "revolucionario", y al principio no lo había... ¿Está contenta finalmente con el guion y las tramas?

Está contenta, pero tiene otros proyectos que está llevando en paralelo, que los está haciendo aquí en España, y yo creo que al final sí que está convencida y contenta de que Lola vuelva. Pero también es lo que ella me dice: "No es un proyecto mío. Yo formo parte de él, somos un colectivo, pero no es mío". No deja de ser llamativo para ella volver a UPA.

Yotuel y Beatriz Luengo en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2021 en Las Vegas. Gtres

Ella comentó que nunca aceptaría por una cuestión económica, sino también por generosidad con todos esos millones de fans alrededor del mundo que siguen viendo la serie.

Entre ellos tú. ¡Aunque yo no soy a estar! (Risas)

¿Le han llamado? ¿Hará un pequeño cameo?

No te puedo decir, pero... no te puedo decir.

Déjese de secretismos, ¿habrá un pequeño guiño de Pável?

Nadie sabe...

Beatriz y usted ya son padres de dos hijos en común -más el mayor, Yotuel Jr., que nació fruto de una relación anterior suya-, pero ¿se plantean ampliar la familia? ¿Piensan en la adopción o gestación subrogada?

Mira, la adopción es una idea que no descartamos y que nos encantaría. En este momento, ahora, con Zoe, con D'Angelo y con Yotuel, tenemos tres campeones. Uno, que ya es adolescente, otro que tiene ya seis años y está empezando a vivir la vida y la otra, que es una enana. Ahora mismo estamos súper a tope, pero no descartamos. Nos encanta la vida, no sólo de crear una vida, sino de salvar una vida. Es algo que no descartamos y que nos apasiona.

Además de Lambo en Varadero, ¿qué otros proyectos tiene para el verano y a corto-medio plazo?

Estamos ahora mismo trabajando conjuntamente con UPA Next, con otro proyecto muy lindo, de animación, que verá la luz de aquí a un año. También estamos con un documental, estoy armando mi nuevo disco, que saldrá a finales de este año, principios del que viene. Bea y yo somos culos inquietos. Nos encanta estar creando, estar participando, estar armando proyectos... Gracias a Dios, ahora mismo tenemos bastante curro en lo que nos gusta: la creatividad.

Le he preguntado por sus proyectos y usted directamente ya ha incluido a su esposa.

Es que Bea y yo somos un equipo. No hay cosa que yo no haga que no esté presente ella, y al contrario. Siempre y cuando sean cosas que creamos nosotros. Cuando nos llaman individualmente para actuar en una película o una canción, lo hacemos solos, pero todo lo que manejamos ahora mismo, el 90 por ciento, es creado por Bea y por mí, en equipo. Somos un equipo.

Sigue los temas que te interesan