Ricky Merino, sobre María del Monte: "Ha salido del armario de forma libre y ha hecho un regalo al colectivo"

Tras su paso por Operación Triunfo en 2017, Ricky Merino (35 años) ha formado parte de un sinfín de proyectos en los que ha encantado con sus múltiples talentos. No solo canta. El mallorquín también baila, actúa y en ocasiones, modela. Así ocurrió este pasado fin de semana, cuando brindó todo su apoyo a Eduardo Navarrete (28) en el Torrevieja Weekend. Tres días de actividades en los que el diseñador buscó reactivar y potenciar los comercios de su tierra, de la mano de grandes amigos.

EL ESPAÑOL se trasladó hasta el pueblo alicantino para vivir de cerca la experiencia, en la que Ricky Merino, como embajador, protagonizó el intermedio del desfile organizado por Eduardo Navarrete el pasado sábado, 25 de junio.

Antes que se atreviera a desfilar a lo largo de 300 metros de pasarela mientras interpretaba una de sus canciones, el artista, amable y cercano, atendió a este periódico. Además de revelar detalles sobre su participación en el mencionado evento, Ricky Merino habló sobre sus proyectos, su vida sentimental y las próximas celebraciones del Orgullo Gay. A propósito de ello, dio su opinión sobre María del Monte (60), quien el pasado jueves, 23 de junio, reveló su condición sexual en el pregón de Sevilla.

Ricky Merino junto a otros vips acompañó a Eduardo Navarrete en el Torrevieja Weekend. Joaquín Carrión

¿Feliz de estar en Torrevieja?

Súper contento. Hacía mucho tiempo que no viajaba con amigos. Me lo estoy tomando como una escapada. Es mi primer fin de semana libre en mucho tiempo y estoy apoyando a Edu, que es un gusto.

Esta vez, apoyando al diseñador como modelo y cantante.

¿Has visto? Soy 'mocatriz' (ríe). Pero yo solo soy modelo para Edu, porque las pasarelas no se me dan nada bien.

Aunque en sus redes muestra todo lo contrario.

En Instagram todos somos modelos. Todo el mundo posa, pero luego en la pasarela no.

Pero ¿le gustaría entrar en este mundo?

No es algo que tenga como una pasión. Como trabajo extra sí lo haría, pero no es algo que persiga.

¿Cómo se ha preparado paral último desfile de Eduardo Navarrete?

Fue algo en lo que me lio Edu. He cantado uno de mis temas, para empezar. Me gusta que haya querido contar conmigo. Yo, encantado.

Este desfile con amigos, de alguna manera, da el pistoletazo de salida al verano. ¿Cómo se presenta la temporada estival?

No tuve sensación de verano hasta ahora, excepto por la ola de calor de Madrid, porque llevo empalmando la gira de Ghost desde febrero y no me he dado cuenta del paso del tiempo. Cada fin de semana, hasta julio, estaremos de gira. Además, estoy grabando un programa en Telecinco... De pruebas, de juegos y de ponerte un poco al límite. Soy concursante y tengo que superar unos retos. Está siendo muy divertido.

¿Es algo nuevo para usted?

Es algo súper nuevo. Yo desde OT no había concursado en nada más. Es un formato totalmente diferente. Realmente es para divertirte. Yo me lo estoy tomando para demostrar que lo quiero hacer bien. Pero te diviertes mucho, no te estás jugando nada más que tu dignidad.

¿Iría a Supervivientes?

No. No volvería a hacer un programa de convivencia. Ya lo hice una vez. Valoro mucho mi intimidad y como mucho. No poder comer cuando yo quiera me pondría muy nervioso.

¿Valora mucho su intimidad en todos los sentidos?

En todos los sentidos. Pero sobre todo para que no me graben 24 horas. En algún momento necesitas desconectar y no sentirte observado.

¿Ha desconectado interiormente fuera de OT?

Sí, claro. Pero en aquel momento recuerdo que no conseguía desconectar nunca. Por eso creo que no volvería a un programa de convivencia.

Hay muchos compañeros que han pedido ayuda para desconectar. ¿Es su caso?

Sí, yo también. En mi caso, tardé en pedir ayuda y en ir a terapia. Había ido antes, pero después del concurso tardé unos añitos más. Y no me había dado cuenta de que lo necesitaba hasta que llegué a un límite.

¿En qué punto se encontraba?

Me sentía agobiado por la industria, por lo que se me pedía, por las exigencias... Operación Triunfo es un concurso, pero dentro no nos sentíamos en una competencia. Fuera, la industria te hace sentirte en competencia y era algo para lo que ni yo ni el resto estábamos preparados. La industria musical está muy cuantificada. Todo el rato nos medimos en números. Y eso, quieras o no, pasa factura. Tienes que hacer un trabajo interno para adaptarte. Yo creo que los que entramos en un talent como OT no estamos preparados para eso.

¿Con las redes le ha pasado igual? Muchos se han visto obligados a apartarse de ellas por un tiempo, debido a las fuertes críticas, la presión...

No, eso no. Mi relación con las redes no es mala. Eso no me ha pasado. Me parecen muy divertidas. Para mí las redes son un juego y me gusta mostrar un poco mi vida. Que quede como un cuaderno de viaje.

Como su propio reality.

Sí. Pero sobre todo por los recuerdos. Me gusta mirar para atrás y ver lo que he hecho.

Su compañero de Ghost, David Bustamante, se ha atrevidos a subirse a La Velada del Año 2 de Ibai Llanos. Si usted recibiera una propuesta del youtuber, ¿lo haría?

¿A boxear? No lo sé. No soy violento (ríe). Yo tendría miedo.

Se acerca el Día del Orgullo LGTBI+ y en el marco de la celebración, Isabel Pantoja recibirá un reconocimiento por su apoyo al colectivo. ¿Qué le parece?

Desde el colectivo necesitamos aliados. Yo desconozco qué ha hecho Isabel Pantoja en el último año. Pero a lo mejor me sorprende, como lo ha hecho María del Monte.

¿Qué análisis hace de María del Monte en el pregón del Orgullo Gay en Sevilla?

Ha salido del armario de una forma muy libre. Ha hecho un regalo al colectivo y a la ciudad de Sevilla. Ha sido muy bonito. Me ha parecido estupendo. La entiendo cuando dice que siempre ha querido proteger a su familia. Estamos hablando de otra generación y es mucho más difícil. Nosotros hemos crecido con más libertades e incluso, a mí en los 90 me costaba un poco más. Las generaciones anteriores lo han tenido más difícil. Dar el paso ahora, me parece muy valiente. Yo la aplaudo.

Ha sido súper aplaudido. Tanto el discurso como la puesta en escena.

Está muy lleno de verdad. Me ha gustado mucho.

En 2020, usted participó en el himno del Orgullo. Este año, ¿qué tiene pensado?

El 10 de julio actúo en la ceremonia de clausura del MADO. No podré ir a la manifestación porque estaré fuera con Ghost. Pero vuelvo y me da tiempo de subirme al escenario.

¿Cómo le va en el amor?

Muy bien. Estoy enamorado.

¿Le gustaría casarse?

Me falta un poco de estabilidad económica para poder casarme (ríe).

¿Invitaría a todos los 'triunfitos'?

Á día de hoy, sí. Todavía no se han enfriado las relaciones. Pero si me caso en 20 años, a lo mejor no invito a todo el mundo.

