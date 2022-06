Ana Belén y Víctor Manuel celebran su 50 aniversario de boda: así fue su enlace secreto en 1972

Es una de las parejas más estables del panaroma artístico y siguen sumando años, porque como reza la canción: "El amor no tiene horario, ni fecha en el calendario". Ana Belén (71 años) y Víctor Manuel (74) celebran su 50 aniversario de boda demostrando que su matrimonio sigue gozando de muy buena salud. Entre ellos hay admiración mutua, complicidad y un largo proyecto de vida.

Han viajado a Marruecos para vivir un viaje de novios, una nueva luna de miel, tan romántica o más que la primera. "Celebrando... Regreso a Tánger", escribe ella en sus redes sociales mientras comparten varias localizaciones de su periplo. Entre ellas, una con el mar de fondo en el pueblo costero de Asilah, y otra disfrutando de una cena, con mantel blanco y rosas rojas.

La reacción de sus familiares, amigos y seguidores ha sido apabullante. En solo unas horas más de 7.000 personas han dado like y famosos como Maribel Verdú (51), Bibiana Fernández (68) o Aitana Sánchez Gijón (53) les felicitan cariñosamente. ¡Medio siglo de unión no se celebra todos los días en estos tiempos que corren!

Una 'no boda' muy duradera

Hay que remontarse a 1972 para recordar la boda de Víctor Manuel y Ana Belén, que tuvo lugar en Gibraltar el 13 de junio. El lugar elegido tenía su razón de ser: ellos querían una ceremonia civil y en la España de Franco era casi imposible, pues se imponían los enlaces religiosos. Así lo recordaba la cantante en una entrevista: "Pensamos casarnos por lo civil en España, pero los trámites eran complicadísimos. Y te obligaban incluso en aquella época a firmar una declaración de apostasía".

También les vino bien para escapar de los fotógrafos, ya que eran estrellas emergentes en aquellos años. La prensa tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ellos vestidos de novios en la película Morbo, donde se conocieron.

Optaron por Gibraltar porque allí los trámites eran muy sencillos. De hecho, hecho allí se habían casado John Lennon y Yoko Ono (89) unos años antes. Curiosamente, a nivel legal la unión no era válida dentro de nuestras fronteras, pero sí para ellos, que sellaron su amor de esta manera, siendo fieles a sus principios y creencias. Una 'no boda' que ha resultado muy duradera.

Llegaron a la ciudad del peñón acompañados de sus respectivos padres, la hermana de Ana y su representante. La ceremonia tuvo lugar en el juzgado, con un retrato de Isabel II (96) presidiendo la sala. Su noche de bodas la pasaron en Tánger, de ahí que hayan elegido esta ciudad como punto de partida del viaje con el que celebran su aniversario. En aquel entonces, su luna de miel tuvo que esperar un poco por motivos de trabajo, pero finalmente recorrieron Francia e Italia en coche.

La pareja, en Asilah, una localidad costera de Marruecos. Instagram.

Historia de un flechazo

Ana y Víctor se conocieron en 1971, cuando el director Gonzalo Suárez (87) los eligió para protagonizar la película Morbo. Enseguida surgió la chispa y fue ella quien decidió dar el primer paso. Lo ha contado en su biografía con total naturalidad: "El rodaje se terminaba y no había forma de seducir a Víctor, de llevárselo al huerto. Yo tomé la iniciativa porque me gustaba muchísimo. Cenando una noche y un poquito borracha empecé con la cantinela de que el rodaje se iba a acabar, de que igual no nos volveríamos a ver. Al final cayó, pero me costó un huevo".

A partir de entonces comenzaría su gran historia de amor, que ha tenido una simbiosis con sus propias carreras, compartiendo escenario y regalando a su público inolvidables canciones a dúo como No sé por qué te quiero, Contamíname o La puerta de Alcalá. No ha habido crisis graves entre ellos, al menos no públicas, y su vida familiar siempre ha discurrido de la mano, acompañados de sus dos hijos. Marina (38), ha seguido los pasos de su madre y es actriz David (45) es compositor musical y colabora con ellos asiduamente.

Si se le pregunta a Ana Belén qué siente por su marido, ella responde: "La vida sin él hubiese sido más pequeña, fea, menos divertida, menos fructífera. Víctor ha sido para mí el motor de muchas cosas que yo emprendí. Desde luego, hubiese sido una vida peor".

