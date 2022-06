Shakira multiplica su éxito tras la ruptura con Piqué: las millonarias cifras que han alcanzado sus proyectos

Semanas antes de que Shakira (45 años) y Gerard Piqué (35) confirmaran su ruptura sentimental, la cantante colombiana lanzaba Te felicito, una colaboración con Rauw Alejandro (29) que ha batido récords desde el comienzo. Sin embargo, ha sido en las últimas semanas, en el momento más delicado de la artista, cuando el sencillo ha alcanzado su mayor éxito.

"Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de Te felicito ya sobrepasó las 100 millones de visitas. Son los mejores fans del mundo. Gracias por tanto apoyo y cariño", escribió Shakira en un post, mientras se escuchaba de fondo Te felicito, qué bien actúas; De eso no me cabe duda; Con tu papel continúa... Una letra que al principio no hacía más que entretener y que ahora, por sus frases, se considera una declaración de intenciones a Gerard Piqué.

Días antes de que se diera a conocer la ruptura, la propia Shakira desvelaba que la canción hablaba de un desengaño amoroso. Precisamente lo que le habría ocurrido tras una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona. "Nos pasa a todos de vez en cuando... a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, decía la cantante en el show británico This Morning.

Si bien desde su lanzamiento se preveía como un gran hit entre las principales plataformas de música, ha sido el último revés en la vida sentimental de la barranquillera lo que ha convertido a la canción en un éxito imbatible a nivel internacional. Desde el pasado 4 de junio, cuando la pareja anunciaba su ruptura, no hay medio ni portal que no hable de Shakira y Piqué.

Pero el interés que ha generado la colombiana en los últimos días no solo se hace evidente en su carrera musical. También en su perfil de Instagram, donde ser muy activa. Según los datos que arroja Social Blade, herramienta especializada en las redes sociales, Shakira ha conseguido dos millones de seguidores desde el día que su agencia de representación confirmó a través de un comunicado su separación de Gerard Piqué.

En lo que su carrera profesional se refiere, además de celebrar el éxito de su música, Shakira se mantiene presente en la pequeña pantalla como juez de Dancing with myself, el programa de espectáculos estadounidense que se emite por NBC. Además de formar parte del jurado, junto a Nick Jonas (29) y Liza Koshy (26), la cantante ejerce de productora ejecutiva del espacio.

Mientras goza de gran éxito profesional, la barranquillera mantiene a la prensa y a sus seguidores a la espera de sus próximos movimientos. A día de hoy, hay muchas incógnitas sin resolver: dónde vivirá Shakira y qué pasará con los dos hijos que tienen en común, Milan (9) y Sasha (7).

Shakira y Gerard Piqué en un partido de la Copa Davis en Madrid. Gtres

Se ha hablado sobre una posible mudanza a Miami, ciudad en la que Shakira posee una impresionante mansión y donde podría seguir dedicada a su carrera. La intérprete de La tortura trabaja mucho en Latinoamérica y Estados Unidos, así que esta ubicación sería idónea para sus fines profesionales. Sobre sus hijos, según explicó un abogado consultado por EL ESPAÑOL, "casi con toda probabilidad, en un hipotético caso de enfrentamiento legal, el juez no va a permitir que los niños dejen España". La única posibilidad para que la artista se vaya a Florida con ellos es llegando a un acuerdo amistoso con Piqué y se establezca un régimen de visitas ad hoc.

Fue el pasado 4 de junio, cuando la pareja confirmó su ruptura tras varios días de rumores. A través de un comunicado conjunto, difundido por la agencia de representación de la colombiana, escribieron: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

