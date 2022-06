7 de 10

La cantante ha anunciado algo muy importante a sus fans: "¡Hola, mi gente! Gracias por la acogida del anterior post donde os contaba que muy pronto tengo canción nueva... Tengo que contaros que el otro día tras el concierto de Dial Únicos me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar... así que lamentablemente tengo que cancelar los dos conciertos de este finde... me da mucha pena pero prometo intentar retomarlos muy pronto, mientras tanto ¡voy a hacer mucho caso a los expertos! En dos semanas estoy como nueva. Gracias por todo el cariño que me dais, ¡¡sois los mejores!! Y en unas semanas… ¡música nueva!!".