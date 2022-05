Ana Obregón emprende su viaje más especial después de cuatro años sin poder realizarlo

Mayo se ha convertido para Ana Obregón (66 años) en uno de sus mayores enemigos del calendario. En este mes se concentran las dos pérdidas más tristes que ha vivido la actriz, pues el 13 de mayo de 2020 falleció su hijo, Álex Lequio, y un año más tarde murió su madre, Ana María Obregón Navarro, el 21 de mayo de 2021. Para ambos ha tenido estos días palabras de recuerdo y de emotividad que ha querido compartir en sus redes sociales. Sin embargo, este 2022 también ha conseguido restar parte de oscuridad al mes de mayo con una celebración muy especial para ella.

La intérprete ha volado a Ibiza junto a uno de sus inseparables amigos, Raúl Castillo, quien tenía mucho que festejar y no ha querido que su fiel compañera de vida se lo perdiera. Así lo ha confesado la propia Ana en su perfil de Instagram hace unas horas: "Ibiza. Después de 4 años hemos vuelto a la isla mágica a celebrar tu cumple, Raúl, cómo lo hemos hecho durante más de 20 años".

Y ha añadido Obregón con cierta añoranza y mucho cariño por su amigo: "Creí que nunca podría regresar a Ibiza, pero tú siempre me arropas y abrazas con alas de amor y amistad y me llevas volando sobre realidades que se disfrazaron de melancolía. Gracias mi Ra. Por todo. Por tanto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Raúl, por su parte, también ha querido tener unas dulces palabras para Ana, que ha logrado dar un gran paso y retomar poco a poco su vida social tras dos inmensas pérdidas. "Muchas gracias, cariño mío, por inolvidables días en Ibiza, gracias por tu regalo, amiga, viajar juntos es maravilloso porque tengo más tiempo para abrazarte, y para decirte montón de veces lo mucho que te quiero", comienza el post de agradecimiento del íntimo de Obregón.

Pero su declaración de amor no ha terminado ahí, pues ha querido describir públicamente lo que ha sentido en este viaje junto a su amiga: "Verte sonreír, caminar juntos abrazados, recordar nuestras vivencias y anécdotas, bailar, hacernos fotos y vídeos…. todo es felicidad, observarte y darme cuenta una vez más lo bonita que eres, mi amor, me encanta. Estar contigo es pedirle al tiempo que se pare, ¿y sabes por qué, cariño mío? Porque estando contigo me siento feliz", ha escrito con rotundidad Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Armando Raul Castillo (@armandoraul)

Tal y como la actriz ha mostrado en su perfil de Instagram, se han instalado en Ibiza Corso Hotel & Spa, un impresionante complejo con todos los lujos y comodidades a su alcance. Además, Ana ha estado alojada en la Suite Corso, la más grande y espectacular que posee el hotel. Se trata de una impresionante suite para máximo 2 personas que consta de 125 metros cuadrados, con la mejor vista panorámica de Ibiza.

El dormitorio principal posee una cama de tamaño king size, televisor, aire acondicionado, caja fuerte, productos de baño de Campos de Ibiza y secador; y en el salón se puede encontrar otra televisión LCD, el minibar de cortesía y cafetera Nespresso. Pero sin duda uno de los puntos más atractivos de la suite es su gran terraza con maravillosas vistas al mar.

Algunas de las estancias de la Suite Corso en la que se ha alojado Ana Obregón en Ibiza. Ibiza Corso Hotel & Spa

Además, los huéspedes de esta suite tienen acceso al spa y al gimnasio gratuito, y disponen de un 5% de descuento en todos los Tratamientos y Rituales en el departamento de bienestar del resort.

Por todo esto, la suite en la que se ha alojado Ana Obregón cuesta alrededor de 500 euros por noche, un precio que se multiplica por dos y por tres cuando comienza el verano.

[Más información: La emotiva y desgarradora carta de Ana Obregón a su madre: "Papá está deseando irse contigo"]

Sigue los temas que te interesan