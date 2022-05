8 de 10

La periodista ha compartido esta idílica fotografía con la que se ha sincerado sobre su infancia y sus más tiernos recuerdos: "Me gusta cuando empieza a florecer el jazmín, porque me lleva a mi infancia. Al jardín de la casa de mi abuela a los pies de la Sierra de Gredos, en medio del Valle del Tietar. Me gusta cuando empieza a oler el jazmín, porque me anuncia primavera y también que,

por muy duro que haya sido el invierno, siempre vuelve la luz. Y el calor. Y las flores. Y las ganas de vida".