8 de 10

Este miércoles es un día muy especial en el calendario vital de la influencer, y ha desvelado sus sentimientos: "Es mi cumpleaños. Y no me escondo… desde los 30, no mola. No es tanto miedo a la vejez, como angustia por ver pasar el tiempo e irremediablemente no poder detenerlo. Ahora bien, también os digo que lo recibo en un momento muy bonito, sintiéndome plena, realizada y colmada de experiencias que nutren mi alma. Una vez leí, que la vida debería seguir el orden inverso. Porque cuando más experimentados y sabios, el cuerpo apaga nuestra luz…y cuando está vigoroso, la inmadurez desperdicia toda su energía. Yo es que soy muy intensita".