Antonio Banderas: "Cuando tuve el problema de salud descubrí cuáles eran las cosas importantes"

Los musicales fueron los culpables de que Antonio Banderas (61) quisiera dedicarse a la actuación. Por ello, tras más de cuatro décadas enfocado en hacer soñar a la audiencia, el malagueño ha querido devolver a sus sueños de infancia una gran parte de lo que ha llegado a ser dirigiendo su primer musical, Company, basado en un libreto de Stephen Sondheim. El estreno, la noche de este lunes 2 de mayo en el teatro Apolo de Barcelona, fue todo un acontecimiento social.

Una hora y media antes del estreno, en el que estuvo presente EL ESPAÑOL, Banderas alabó la importancia de Sondheim, que falleció el pasado mes de noviembre a los 91 años, mientras estaban en la tercera semana de representación. "Esta obra es una referencia del teatro musical a nivel mundial. Cuando Stephen Sondheim escribía, pesa tanto la palabra teatro como la palabra musical, porque tiene todas las complejidades y profundidades del teatro tradicional. En Company se reflexiona sobre la capacidad o incapacidad del ser humano al compromiso", expresó el actor.

En relación al tema de la obra, Banderas comentó: "Por mi experiencia puedo decir que soy capaz de tener un compromiso porque en mi vida llevo más tiempo emparejado que soltero". Desde hace siete años, el intérprete comparte su vida con Nicole Kimpel (39), quien no quiso perderse el estreno como director de su novio, aunque no llegaron a posar juntos.

Antonio Banderas en una presentación de 'Company' en Málaga. Gtres

También, por el mero hecho de ser tremendamente popular, el nombre de Antonio Banderas ha sido objeto de numerosos rumores, como los que le relacionaron hace dos meses con una de las actrices de la función, Lorena Calero. Los paparazzi les pillaron entrando juntos donde vive el actor. "No hay nada que aclarar -apostilló sonriente Banderas- ya que yo vivo en un edificio en el que ella alquiló un apartamento. También estaba otro compañero nuestro, Ángel Saavedra, que es uno de los covers y no me ligaron a él. A Lorena la quiero muchísimo como quiero al resto del reparto. Y no hay nada. Somos una familia y no estamos casados todos. Somos hermanos".

Cuando Nicole apareció en el hall del teatro posó como si fuera una top model con un total black que resaltaba su estilizada figura, pero no habló, quitándose de encima a los periodistas con una dulce sonrisa.

Al protagonista de El Zorro más sexy de la historia del cine se le ve exultante. "A Barcelona me une el Mediterráneo, siempre que he venido se me ha tratado muy bien, he rodado películas, tengo amigos catalanes y de los 14 actores de la función, nueve son de aquí. Barcelona ha sido muy vanguardista y con el teatro musical lo consiguió. Ahí está Coco Comín y posteriormente El Institut del Teatre", matizó, no sin antes enaltecer el valor de este género.

Antonio Banderas en el estreno de 'Company' en Barcelona. Gtres

"Cuando tuve el problema de salud que ya conocéis -en enero de 2017 tuvo un ataque al corazón- algo me pasó que me hizo recoger las velas de lo que estaba haciendo en aquel momento y descubrí cuáles eran las cosas verdaderamente importantes que quería hacer. Volví a Málaga y al escenario, que en nuestros días tiene un sentido muy especial porque vivimos en un mundo de muchísimas tecnologías en el que selfie es la palabra más nombrada -de hecho, se hizo unos cuantos con el elenco de su otra obra, A Chorus Line-, es un ataque de narcisismo tecnológico en el que aquellas cosas que no están grabadas parece que no existen y el teatro es un arte efímero que solo permanece en el recuerdo. Es la pureza de la actuación. Es un acto de civilización", comentó Antonio Banderas.

Sobre el protagonista de la obra, Roger Berruezo (36) que alcanzó una gran popularidad encarnando a uno de los hermanos Reyes en Gavilanes, destacó que "ha estado cinco meses en Málaga haciendo de Paul. Es un chico que tiene muchísimas posibilidades y hoy tiene que ponerse un traje muy difícil -interpreta al protagonista, Bobby, para el que necesitará un poquito de engranaje hasta que pille la confianza-. Su papel no es fácil porque tiene retratos de personajes shakespeareanos".

Antonio Banderas también tuvo palabras muy halagadoras hacia la protagonista, Marta Ribera (51) -Joanne- "que de haber nacido en Nueva York sería una estrella del calibre de Liza Minnelli". Al estreno acudieron Josep Maria Pou (77), Silvia Marsó (59), Julia Otero (62), Gemma Nierga (56), Manel Fuentes (51), Gisela y Tania Doris (70), una de las vedettes más admiradas del paralelo barcelonés que antaño encontró en el Apolo su segunda casa.

[Más información: Kerem Bürsin ('Love is in the air'), invitado de excepción de Antonio Banderas en la Semana Santa malagueña]

Sigue los temas que te interesan