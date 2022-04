1 de 10

Sin camiseta y mientras hacía deporte. Así se ha mostrado el exfutbolista en su última instantánea colgada en las redes sociales. Si bien presume de figura, Casillas ha expresado que no tiene "el cuerpo más musculado" y que lo único que le importa es "cuidarlo". Por ello se mantiene enfocado y cumpliendo con un "reto". En pocas horas, la publicación ha conseguido más de 130.000 'me gusta' y un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes han hecho referencia al cambio físico del exportero. Aunque él mismo dice no tener el mejor cuerpo, en el 'post' se leen mensajes como los siguientes: "Ese cuerpazo", "Hulk" o "Cada vez estás mejor".