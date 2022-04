6 de 10

"Do something today that your future self will thank you for". Con esta frase, la hija de Terelu Campos ha descrito un álbum de tres imágenes en las que utiliza diferentes poses, pero aparece con el mismo estilismo: un pantalón básico beige, que ha completado con una camiseta negra, a juego con sus botas. Como complemento, sus enormes gafas de vista.