Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, cumple 18 años: la talentosa joven que ejerce de modelo, cantante y actriz

Llegó el gran día para Dora Postigo. La hija de Bimba Bosé y Diego Postigo cumple este sábado 9 de abril los ansiados 18 años. La joven, convertida ya en una mujer adulta, apenas era una preadolescente cuando su madre falleció el 23 de enero de 2017 tras dos años de lucha contra el cáncer, un duro golpe que la ayudó a madurar antes de tiempo y a honrar a su valiente progenitora a cada paso que ha ido dando.

Dora nació en el seno de una familia muy artística, no solo por parte de madre con la gran -y ya desaparecida- Lucía Bosé a la cabeza, sino también por su lado paterno, pues los Postigo se han labrado una reputada carrera en el mundo de las Artes. Mientras Bimba arrasaba en las pasarelas y en las actuaciones musicales ejerciendo de Dj, Diego Postigo es director de cine y productor -y su hermano, Gorka, es fotógrafo profesional de las mejores cabeceras nacionales e internacionales-.

Gracias a este entorno, por las venas de Dora corre sangre creativa, y esos genes que ha heredado de sus padres la han convertido en la artista completa que es hoy. Ya en junio de 2016, la joven dejó claro su talento, cuando debutó en televisión junto a su madre, que en ese momento participaba en el programa Levantánte All Star. Cantaron juntas el tema No hay manera, y la pequeña de 12 años cautivó a la audiencia y deslumbró con su voz.

Dos meses después de esa actuación, madre e hija compartieron un vídeo en YouTube cantando juntas en la intimidad de su hogar, mientras la menor tocaba el teclado. Entonces se pudo apreciar la complicidad que existía entre ellas, y cómo el legado musical de Bimba continuaría.

Tras la muerte de la modelo, Dora se refugió en su familia e inmersa en todos los sentimientos que estaba viviendo empezó a componer. Años más tarde, se ha convertido en una de las cantantes revelación del momento y ha publicado singles como Ojos de serpiente y Sorry que han conseguido las buenas críticas de los expertos en el género alternativo que ella representa. Su nombre ya está presente en los carteles de algunos de los festivales de música más sonados, y sus videoclips han estado creados por directores de tanto renombre como Paco León (47).

De hecho, el sevillano es el creador de la película Rainbow, que está inspirada en El mago de Oz, y que ha contado con Dora como protagonista principal de la trama. La ficción verá la luz en la segunda mitad de 2022 en la plataforma Netflix, momento en el que ocurrirá el debut interpretativo más importante de la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Leon (@pacoleon)

Pero a su corta edad, no solo ha triunfado en la música y en el universo del séptimo arte, también ha hecho sus pinitos como modelo. Además, lo hizo de la mano de la firma para la que su madre era imagen: Davidelfín. Debido al estrecho vínculo que existe entre la familia y la marca del fallecido diseñador -que murió en junio de 2017-, nueve meses después del fallecimiento de Bimba Bosé, su hija mayor fue una de las protagonistas de la campaña de la empresa textil. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2018 cuando realmente se consagró como la imagen de la campaña más importante de la firma, porque fue cuando decidieron dar un giro a su catálogo. La joven, de entonces 14 años, encabezó la promoción con fotografías en blanco y negro realizadas por su tío Gorka Postigo.

Además, ya ha realizado reportajes y posados para revistas especializadas en el mundo de la música y también para editoriales de moda. Y es que su pasión por la estética está muy presente a lo largo de su trayectoria vital y artística. En apenas año y medio, la joven ha cambiado de peinado -corte, estilo y color- en al menos seis ocasiones. Melena larga rubia, corte bob en rosa flúor, con flequillo en negro azabache, con mechas turquesa y capas, en castaño y con tupé, y en naranja intenso, que es el que luce actualmente para reivindicar su personalidad al entrar en la deseada mayoría de edad.

Dora ha cambiado de estilo a menudo en este último año. Actualmente se muestra como en la primera imagen. Gtres/Instagram

No solo ha cambiado mucho de estilo, también su propio nombre artístico sufrió varias modificaciones. Primeramente, Dora quiso homenajear a su madre en febrero de 2019 y por eso decidió alterar el orden de sus apellidos. Pasó de llamarse Dora Postigo en sus perfiles de redes sociales a ser Dora Salvatore, el apellido real de Bimba -cuyo auténtico nombre era Eleonora-. Pero desde hace un año ha dado un paso radical y definitivo. Se ha 'deshecho' de sus apellidos en sus cuentas públicas y aparece únicamente identificada como Dora. De hecho, se presenta como U can call me Dora, traducido como 'Puedes llamarme Dora', lo que es sin duda toda una declaración de intenciones sobre cómo quiere encaminar su vida profesional.

La heredera de los Bosé estrena su edad adulta sin querer aprovecharse de la fama que le da la pertenencia a una saga tan reconocida. Dora quiere labrarse su propia carrera por méritos propios y lleva años dando muestras de que puede y sabe hacerlo.

