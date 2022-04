Miguel Herrán, destrozado y entre lágrimas al descubrir el grave incendio que arrasa su casa

El actor Miguel Herrán (25 años) acaba de enfrentarse a una de las situaciones más duras que puede vivir una persona. En la mañana de este viernes, 8 de abril, el joven que interpretara al intrépido Río en la serie La casa de papel, de Netflix, ha descubierto su casa en llamas.

Él mismo ha publicado varios vídeos en sus redes sociales en los que se le escucha, entre lágrimas, lamentarse por esta adversa circunstancia. "No me lo puedo creer. Mi puta casa...", expresa con dolor mientras filma con su teléfono móvil y escribe un título, en modo irónico, dando los "buenos días" a sus 14 millones de seguidores.

En las imágenes se observa cómo sus enseres personales han quedado absolutamente calcinados por el fuego: sus libros, su ropa, los guiones de sus películas y series, algunos cómics de Los Simpsons -una de las series de su vida-, sus muebles, su sofá, toda la cocina... Unas impactantes imágenes que a las que el intérprete ha dado salida en su perfil para sorpresa de sus followers.

Hace apenas unos días, Miguel Herrán se convertía de nuevo en noticia por hacer algo inusual en él: publicar en su Instagram una parte de su intimidad que no siempre permite conocer a todo el mundo.

El actor, ganador del premio Goya a Actor Revelación por A cambio de nada, de Daniel Guzmán (48), preparó una sorpresa para uno de sus grandes amigos, Josema Azcona, quien también es su entrenador personal. Azcona, un gran fanático de las motos, no está atravesando por un buen momento personal, en palabras de Herrán, y el intérprete decidió regalarle una Yamaha R6 de color negra, una moto valorada en unos 15.000 euros.

Tan sólo cuatro días después de ese feliz momento -el vídeo ya ha superado el millón de reproducciones y la emoción de su gran amigo ha sensibilizado a sus fans- Miguel Herrán tiene que lidiar con esta dolorosa circunstancia y ha sido testigo de cómo todo aquello por lo que ha trabajado ha quedado carbonizado por las llamas.

No es la primera vez que Miguel Herrán intenta romper con los cánones de la perfección de Instagram y publica una fotografía o un vídeo suyo mostrándose al natural, incluso llorando. En julio del año 2019, el joven actor publicaba un pequeño clip en el que aparecía sollozando y con lágrimas recorriendo su rostro. Junto al vídeo, un texto que fue aplaudido por muchos y que preocupó a otros tantos.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no. Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", relataba el intérprete andaluz criado en Madrid.

