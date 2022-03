1 de 4

La gran gala de los Oscar ha abierto informativos esta semana tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock, presentador de la ceremonia. Sin embargo, también hubo tiempo para el glamour, como el que lucieron Penélope Cruz y Javier Bardem en la alfombra roja. Este fin de semana pasado también hubo otra gran fiesta: la boda de Josef-Emanuel de Liechtenstein y María Claudia Echavarría en Colombia. Además, estos días la cabecera rosa también ha captado las románticas fotografías de Christian Gálvez y Patricia Pardo en Galicia. El ex de Almudena Cid ha viajado a la tierra de la presentadora para conocer a su familia, y en vista de las imágenes en las que no paran de sonreír, todo parece haber ido perfectamente.