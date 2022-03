La cita taurina de Enrique Ponce y José Tomás en México y la alegría de la empresaria Paloma Cuevas

Hace unos días, EL ESPAÑOL informaba del duro entrenamiento que está llevando a cabo el torero Enrique Ponce (50 años), junto a su cuadrilla, para realizar la gira de su despedida de los ruedos.

En aquel momento, este periódico aseguró que más allá de los cosos españoles, Ponce tenía una cita especial con México. Un compromiso ineludible.

"Aquí es un grande, pero no sabría decirte en comparación con México. Allí lo tienen como una leyenda", se deslizó entonces. Ahora, este medio está en disposición de ampliar esa información.

Según los datos que se facilitan desde el entorno de Enrique, se están cerrando las condiciones para que el de Chiva se despida de su público mexicano.

Será, de ir todo encaminado, en la conocida plaza de toros Monumental de Aguascalientes, donde tanto triunfo ha cosechado. No lo hará Ponce en solitario: en esta despedida estaría acompañado de un gran amigo personal, José Tomás (46). Todavía quedarían algunos flecos por cerrar, aunque "está todo muy avanzado".

Será una despedida muy importante para Ponce, un inicio de gira inigualable que compartirá con su pareja sentimental, Ana Soria (23). La joven almeriense lo acompañará.

Más allá de México, el resto de citas de Enrique se repartirán en España: "Se ha puesto de margen 2023 y seleccionará las plazas más importantes. Valencia por supuesto que estará. La pena es que Chiva aún no tenga una plaza de toros en condiciones para que Ponce debute. Es una espinita clavada el no ser profeta en su tierra".

Lo que es un hecho es que Ponce ha tomado la decisión de cortarse la coleta. Y es firme e inamovible. Lo consultó con su familia, y se desliza que hasta con su exmujer, Paloma.

Toca disfrutar de otras cosas de la vida, convinieron todos. Enrique desea "vivir a tope" al lado de Ana Soria. Desde que se afincaron en Almería -tierra natal de ella-, y eliminaron todo rastro de sus redes sociales, cuesta mucho saber, averiguar o contrastar informaciones sobre ellos.

El buen momento de Paloma

En otro orden de cosas, se explica que Paloma Cuevas (49) está viviendo una gran alegría como empresaria. Hace unos días, se puso a la venta su colección cápsula de vestidos de fiesta, de la mano de Rosa Clará, y ahora se hace constar a este medio que el éxito está riendo rotundo.

"No te imaginas la respuesta que está teniendo para comuniones y bodas. No hay día que no me pregunten o que se venda algún vestido", asegura una fuente de total solvencia. Cuevas está ilusionada y feliz. Su vida vuelve a estar repleta de vida y de amor. El de su familia, padres e hijas, y el de nuevos y viejos amigos. El trabajo, además, no puede sonreírle más abiertamente.

Lleva Cuevas meses y meses trabajando. La socialité, apasionada por la industria de la moda, ha formado una alianza con la firma catalana que la ha vestido en sus momentos más importantes, para llevar a cabo un impecable trabajo con el que rinde culto a la elegancia y el glamour.

"Te digo que el trabajo ha sido clave en el ánimo de Paloma en los últimos años. Esos cambios que la vida ha puesto en su vida, la separación, no los hubiera afrontado de esa forma tan positiva sin esta colección. Sin tener esa ocupación", apostilla una buena amiga. Rosa Clará, pues, supo abrirle una ventana de esperanza e ilusión. Un mundo que despertó la creatividad desbordante de Cuevas.

"Trabajar con Paloma ha sido facilísimo. Lo que no se le ocurría a Rosa se le ocurría a ella. Las dos juntas son una bomba de ideas", confía la persona consultada. Por fin, tras semanas de cerrar flecos, parte de la colección de Paloma Cuevas, según asegura a este medio la periodista Almudena del Pozo, ya está "a la venta en algunas tiendas físicas".

Una de esas tiendas está en Velázquez: "Están llegando con cuentagotas a las tiendas porque es una colección cápsula. Bastante limitada. No han querido hacer una gran tirada porque es una producción especial y exclusiva. Hay un modelo negro, especular, con el cuello en pedrería turquesa, que cuesta 1.700 euros".

Con respecto a los precios, otra fuente aclara: "Hay precios de todo tipo, pero el concepto exclusivo no se puede olvidar. Son vestidos de fiesta únicos, diseñados sobre pedido, y con esa idea han sido confeccionados".

En esa línea, se informa que la flamante diseñadora Cuevas, de la mano de Rosa Clará, hará la presentación oficial de su colección ante los medios "a finales del mes de marzo".

