Los continuos viajes de Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, a un pueblo de Álava: el motivo

Lidia Bedman (36 años), la mujer de Santiago Abascal (45), ha sabido conciliar de forma óptima su vida familiar con la laboral. Su trabajo como influencer, gracias al apoyo fiel de sus 232.000 seguidores, le otorga la posibilidad de ejercer su tarea desde cualquier punto geográfico y en cualquier momento. Debido a este punto favorable de su profesión no pierde ocasión de viajar al norte de España la mayor parte de los fines de semana, donde lleva a cabo un compromiso ineludible con el mundo de la moda y al mismo tiempo, con su familia política.

Cuando llega el viernes, Lidia y sus dos hijos, Santi y Jimena, junto a su marido -siempre que su agenda política se lo permite-, cambian el bullicio de la ciudad de Madrid por la calma rural de un pequeño pueblo del País Vasco. La familia se traslada varias veces al mes a Amurrio, un municipio de la provincia de Álava donde los Abascal poseen una tienda con su apellido.

Se trata de un establecimiento multimarca que nació en 1946 de la mano del padre del líder de Vox -que falleció hace más de 4 años- y que actualmente regentan la madre de Santiago, María Isabel Conde, y una de sus hermanas, Iria Abascal. Tal y como se describe en la web de la compañía textil: "En Moda Abascal trabajamos por la elegancia y la calidad y por eso cuidamos la elección de nuestras colecciones pensando en hombres y mujeres de todas las edades y estilos. Queremos que nuestros clientes puedan elegir entre un gran abanico de preferencias y estilos; y por ello contamos también con un excelente servicio de sastrería a medida de perfectos y fantásticos tejidos, así como las marcas más exclusivas y que mejor sientan".

La tienda es muy conocida en la localidad, que tiene poco más de 10.000 habitantes, y tras una época convulsa en los peores momentos de la existencia de la banda terrorista E.T.A., ahora la empresa pasa por una etapa de cambio gracias a la interacción de Lidia Bedman. La influencer da visibilidad a las colecciones y productos del negocio cada fin de semana que acude a Amurrio. Ya es habitual que la joven comparta breves vídeos a través de los Stories de Instagram desde el interior de la tienda. En ellos siempre aparece primero dando una vuelta al establecimiento para cotillear los percheros y ver las últimas novedades, y acto seguido pasa al probador para mostrar los estilismos como si de la modelo oficial de la marca se tratara.

"Este look me lo ha hecho mi suegra, que es la más moderna", escribía Lidia este pasado sábado 12 de marzo en una de sus publicaciones de redes sociales. Con un estilo muy acorde a las llamativas propuestas de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, la mujer de Abascal muestra no solo lo comprometida que está con la tienda familiar, sino también la buena relación que mantiene con su suegra.

Sin embargo, pese a que es habitual ver posts de Bedman en su cuenta propia de Instagram posando con las prendas y accesorios de la tienda, por el contrario, en las redes sociales oficiales de la empresa no se comparten imágenes de Lidia con sus estilismos. El establecimiento mantiene una línea muy cuidada de publicaciones, que siguen una gama cromática concreta y en la que no hay lugar para posibles polémicas ni para presentar rostros conocidos. Las fotos que comparte la firma son de sus productos compaginados con publicaciones típicas del universo Pinterest -de decoración y contenido inspiracional-.

Pero eso no frena a la influencer, al contrario. Además de promocionar los productos y dar a conocer el género de sus suegros y cuñadas, Lidia ejerce de imagen y promotora continua del negocio de su familia política. Bedman cede el espacio de sus redes sociales, con casi un cuarto de millón de seguidores, para dar voz al trabajo de los Abascal; pero no solo viaja hasta Amurrio por este motivo.

El pueblo en el que se refugian Lidia, su marido y sus hijos -que está a poco más de media hora de Vitoria-Gasteiz- es un enclave natural muy en contraste con lo que se rodean día a día en la capital española. En el territorio vasco siempre se instalan en un alojamiento rural que se ubica en mitad de la naturaleza, porque ya sea invierno o en verano, el paraje vegetal se convierte en el mejor parque de juegos de sus hijos pequeños.

