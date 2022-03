8 de 10

El colaborador de 'El Hormiguero' ha utilizado su última publicación para hacer una reflexión sobre su trabajo. "No estoy en la tele para decir cosas incuestionables, cómodas, fáciles y que gusten a todo el mundo. No me gusta hablar sin decir nada, prefiero comprometerme, jugármela y, por supuesto, equivocarme. A alguna gente no le gusto nada, a mucha más le gustó mucho. Escucho con atención las críticas, con felicidad los halagos, con indiferencia los insultos y me reconfortan los envidiosos… Además de todo esto, me divierto y me rio todo lo que puedo. Cada día más. Hasta que vosotros queráis", ha escrito.