5 de 10

El colaborador ha debutado en el teatro y está viviendo uno de sus momentos más felices. Para él no hay mayor amor que el de sus hijas Abril y Jimena, por lo que no ha necesitado celebrar el día de los enamorados este pasado lunes: "Si no estas enamorado el día de San Valentín… no te preocupes…tampoco tienes que estar muerto el día de todos los Santos", ha contado con humor.