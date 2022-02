3 de 10

"No salgo más que al trabajo, pero la noche de anoche fue maravillosa. Por lumbalgia no fui a ver al estreno a mi Loles León y me escocía. Somos compañeras, hermanas de vida, y me lo pasé como una niña, la función 'Una noche con ella', está llena de humor nostalgia ternura y talento por parte de todos", ha escrito la actriz Bibiana Fernández en la relación a la obra que su gran amiga protagoniza estos días en el Teatro La Latina de Madrid.