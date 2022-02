Ana Mena, la malagueña que arrasa fuera de España: los tres italianos que la han convertido en un ídolo

Ana Mena (24 años) se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Se acaba de estrenar como jurado de Idol Kids y participa en el Festival de San Remo, donde se juega la posibilidad de representar a Italia en Eurovisión. Y es que, si bien ha tenido éxito en nuestro país, en los últimos años la malagueña ha triunfado mucho más entre los italianos. Sus canciones han liderado las principales listas musicales y se ha convertido en un ídolo de masas.

Aunque Ana Mena es un fenómeno por sí misma, desde 2018 ha alcanzado gran popularidad en Italia gracia a su trabajo con tres artistas locales que la han ayudado a impulsar su talento en el país transalpino.

Ana Mena y Fred de Palma en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Fred de Palma

Hace cuatro años, cuando apenas sabía italiano, Ana Mena se atrevió con una colaboración con Fred de Palma (32) que alcanzó la primera posición de Spotify Italia y se coló en las listas oficiales de ventas de canciones en el mencionado país. Se trata del tema D'estate non vale, un sencillo lanzado el 15 de junio de 2018 que sirvió de antesala al verano.

El contacto entre ambos no fue casual. Fred, tal y como ha llegado a contar la malagueña en alguna oocasión "estaba buscando a una chica que tuviera un acento exótico". Así, se puso en contacto con el que equipo de la joven artista, quien tuvo que cantar a través de un audio de WhatsApp tras practicar el estribillo con el traductor de Google.

El éxito fue tal, que un año después Ana Mena y el rapero originario de Turín volvieron a unir fuerzas para interpretar un sencillo que, primero consiguió un triunfo rotundo en Italia y después, con su versión en español, fuera del país transalpino. Fue el 4 de junio de 2019 cuando estrenaron Una volta ancora, sencillo que en poco más de un mes alcanzó la máxima posición en Spotify y los principales puestos en las listas de ventas de canciones. Su versión en castellano, Se iluminaba, también entró en el ranking de las canciones más escuchadas y es recordado por ser uno de los principales top de la malagueña en su país natal y la segunda más vendida del año.

Ana Mena y Rocco Hunt durante un posado en Madrid. Gtres

Rocco Hunt

Al igual que Fred, Rocco (27) se ha dedicado al rap. Aunque comenzó su carrera en 2010, alcanzó popularidad en 2014 cuando ganó el Festival de San Remo 2014 en la sección 'Nueva propuesta'. Seis años después de aquel triunfo, se unió con Ana Mena para lanzar una exitosa canción, la tercera de la malagueña en Italia, el 3 de julio de 2020. Bajo el título A un passo dalla luna, el sencillo arrasó en las principales listas de música del país y, en apenas una jornada, llegó al top 10 de las más escuchadas de Spotify. Días después y durante varias semanas consecutivas, se mantuvo en la primera posición.

La historia de Ana Mena con Rocco Hunt es similar a su trabajo con Fred de Palma. Tras el éxito de la canción en Italia, hicieron una versión en español, estrenada el 14 de agosto de 2020 y con el nombre A un paso de la luna, que también tuvo gran repercusión en España.

Un año después repitieron la misma fórmula, lanzando el 4 de junio de 2021 Un bacio all'improvviso y 14 días más tarde su versión en castellano, Un beso de improviso. Ambas fueron exitosas tanto en Italia como en España. Sin embargo, en el país transalpino tuvo mayor repercusión y logró posicionarse el top 10 de las listas de música.

Ana Mena y Federico Rossi poco antes de estrenar 'Sol y mar'. Instagram

Federico Rossi

A diferencia de sus otros dos coterráneos, Federico Rossi (27) ha trabajado con la música pop. Con 16 años fundó junto a Benjamin Mascolo (28) el dúo Benji & Fede que, finalmente, optó por separarse en 2020. Un año después de iniciar su carrera en solitario, se unió a Ana Mena y al comienzo del otoño lanzaron Sol Y Mar, sencillo que, a pesar de tener un título en español, es interpretado en italiano.

Ana Mena y Federico Rossi se conocieron en 2016, cuando la malagueña todavía no era un ídolo en Italia. La idea de colaborar juntos surgió en el verano de 2021, momento en el que la joven cantante ya arrasaba en la industria musical italiana, a la que le rendirá homenaje no solo con su participación en el Festival de San Remo, sino también con un proyecto muy especial.

"Estoy preparando mi primer disco italiano. Será un trabajo más íntimo. Al mismo tiempo, también estoy trabajando en un disco en español, el mercado es diferente allí, las canciones salen todo el tiempo, no necesariamente destinadas a la radio. Quiero que las personas que me han estado apoyando durante cuatro años sientan que puedo ser diferente a lo que han escuchado hasta ahora. Me enamoré de Italia, será mi forma de decir gracias", expresó Ana Mena el pasado mes de noviembre en una entrevista con la edición italiana de Vanity Fair, en medio de la promoción de Sol y Mar.

