La sorprendente evolución de Rocío Flores: esto es lo que se ha gastado en su nueva imagen

Tres años es el tiempo que ha necesitado Rocío Flores (25 años) para dar un giro radical a su vida. No solo en el terreno profesional y personal, pues ha pasado de ser una joven discreta a uno de los rostros televisivos del momento, también en el plano físico, pues en este tiempo ha cambiado mucho. Esta es, de hecho, la evolución más significativa y la que hace que la Rocío de ahora no se parezca mucho a aquella que acudía en septiembre de 2019, un poco asustada, al plató de Gran Hermano VIP para defender a su padre, Antonio David Flores (46).

Aquella primera toma de contacto con la pequeña pantalla fue el comienzo de una historia televisiva que continúa hoy día y que tuvo su gran momento apenas un año después, cuando se convertía en el fichaje estrella de Supervivientes 2020. Fue su paso por el reality el que marcó un antes y un después en su evolución física, pues tras el concurso perdió 20 kilos. De vuelta en España, Rocío decidió ponerse en manos de profesionales para continuar una transformación que este 25 de enero ha tenido una novedad, pues se ha realizado un aumento pecho. Este era uno de sus sueños por cumplir y ya durante su paso por el reality aseguraba que era un cambio que estaba entre sus planes.

"Me paso por aquí solamente para deciros que todo está bien, todo ha salido genial… Efectivamente, me he operado el pecho. Tenía muchas ganas de hacérmelo. Cuando esté un poco mejor os iré contando todo el proceso. Me han dado el alta hoy. Estoy un poco en reposo y un poco dolorida, pero todo ha salido bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje", ha escrito en sus redes tras la cirugía.

Tras su paso por 'Supervivientes' la joven perdió cerca de 20 kilos.

Este es el último capítulo de la transformación física de Rocío Flores y que la doctora Lola Sopeña, de Clínicas Lola Sopeña, ha analizado para EL ESPAÑOL, poniendo en relieve la cantidad económica aproximada que la hija de Rocío Carrasco (44) habría desembolsado.

"Rocío Flores ha trabajado en afinar y endulzar su rostro, empezando por una sencilla cirugía para adelgazar el rostro que es la bichectomía, una cirugía muy común entre los personajes televisivos ya que les hace el rostro más fino y anguloso y, por consiguiente, funciona mejor en cámara. Suele costar unos 1.900 euros", expresa Sopeña.

"También se habría realizado un baby botox, debido a su edad es el que necesita, y que cuesta sobre 300 euros; una rinomodelación sin cirugía para un ligero retoque en la nariz, unos 345 euros; y ácido hialurónico para un perfilado con ligero aumento de labios (345 euros). Además, la luminosidad de la piel que proyecta se consigue con un skinbooster (180 euros) o un cóctel 'vampiro', un combinado de vitaminas (180 euros)".

Gracias a los tratamientos a los que se ha sometido Rocío ha dulcificado su rostro.

"La cirugía de aumento de pecho tiene un coste de unos 5.000 euros, y es muy normal que las pacientes que tienen una rápida pérdida de peso se les quede un pecho vacío y poco atractivo y recurran a esta cirugía", termina añadiendo la doctora Sopeña, que opina que "el cambio de Rocío ha sido indiscutiblemente a mejor, está mucho más atractiva".

Sin embargo, a todas estas intervenciones de medicina estética habría que añadir otras cuantas de belleza. Rocío ha mejorado su sonrisa gracias a la ortodoncia invisible, un tratamiento que puede costar 4.000 euros, se ha realizado microblading en las cejas (sobre 300 euros) con el que ha ganado expresividad en su rostro y se somete de manera habitual a un tratamiento de maderoterapia, una técnica manual para mantener la celulitis a raya que está sobre los 50 euros la sesión.

En total, Rocío Flores podría haberse gastado más de 12.000 euros en tratamientos para mejorar su imagen. Un resultado que le ha merecido la pena, pues ella cada vez se ve más guapa, atractiva y segura de sí misma.

[Más información: Rocío Flores elimina su álbum más polémico de las redes sociales un mes después de publicarlo]



Sigue los temas que te interesan