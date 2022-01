José Ortega Cano, ingresado de urgencia en un hospital de Madrid por una obstrucción intestinal

Nuevo bache de salud para José Ortega Cano (67 años). El torero ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid a causa de una obstrucción intestinal. Este viernes 14 de enero, el marido de Ana María Aldón (42), acompañado por su hija, Gloria Camila (25), ha acudido al centro médico aquejado de fuertes dolores de estómago.

Tal y como informa Semana, quien avanza la noticia, Ortega Cano está siendo atendido por los especialistas. Según han desvelado en el programa Sálvame, más allá de la lógica indisposición y malestar, el diestro se encuentra bien y ha atendido la preocupación de su entorno a través de su teléfono móvil.

El mismo espacio televisivo ha añadido que existe un gran "hermetismo" en la familia sobre la salud de Ortega. "Pensaban que solo iba a ser una visita a urgencias y que le iban a dar unos calmantes, pero la sorpresa se la han llevado cuando se ha quedado ingresado y permenece allí", ha informado un periodista de Sálvame.

Además, se ha asegurado que en la mañana de este viernes 14 de enero José ha llamado a sus hermanos para "tranquilizarlos" sobre su estado, pero que a lo largo del día ya no han podido comunicarse con él.

José Ortega Cano junto a su mujer, Ana María Aldón, en una imagen de archivo saliendo de un hospital en Madrid. Gtres

No es la primera vez que el que fuera marido de Rocío Jurado sufre un bache de salud. En el verano de 2021, José tuvo que entrar en quirófano para someterse a un cateterismo de corazón en el madrileño Hospital HM Montepríncipe. La intervención consistirá en la introducción de un catéter a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón para diagnosticar si padece alguna enfermedad cardíaca, como se temen los médicos, tras las pruebas que se le hicieron el diestro días atrás.

Aquella operación preocupó mucho a su entorno. Rosa Benito (65), la que fuera su cuñada, llegó a asegurar lo que sigue: "Está preocupado, piensa mucho en los niños". Fue Ana María Aldón la que dio la noticia del problema de salud de su esposo en Viva la vida. Después de una temporada encontrándose mal y tras someterse a diferentes pruebas médicas, desveló que José Ortega Cano estaba a punto de entrar en quirófano para someterse a un cateterismo después de que los cardiólogos viesen algo que no les 'gustaba demasiado' en el tac coronario que se hizo recientemente.

"Hace unos días le realizaron un tac coronario y no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar. Se opera la semana que viene", detallaba su mujer.

La pareja a la entrada de la clínica Montepríncipe en el verano de 2021. Gtres

Emocionada, Ana María confesaba estar muy intranquila por aquel bache en el maltrecho estado de salud de su marido: "Estoy preocupada. Le van a hacer un cateterismo, pero no sé que ha pasado... Cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación".

Aldón recordaba, además, que José Ortega Cano tiene un problema en una válvula desde hace mucho tiempo. Sin dar más detalles, la colaboradora comentó al respecto en su espacio de colaboración en Telecinco: "Sobre eso hay que ir a revisión después del verano para ver qué tal va". En esa línea, remataba la diseñadora: "No he pasado bien la noche, apenas he dormido".

Días después, era el propio José Ortega Cano quien tranquilizaba sobre su estado de salud. Con una sola y contundente frase tiraba por tierra el alarmismo y la preocupación. "Estoy fuerte", aseguró. El diestro también aclaró que no descuida su forma física. "Hago mucho ejercicio por las mañanas corriendo en la playa. Me viene muy bien", detalló con mucho ánimo y humor.

Ahí no se termina su histortial médico. Ya en 2011, unas arritmias le obligaron a cancelar sus compromisos taurinos. En 2013, fue tratado de un cateterismo cardiaco-coronariografía. También en 2017 tuvo que ayudarse de un stent en una de sus arterias. Eso sí, cabe señalar que ante cada uno de sus achaques el torero se ha mostrado fuerte y animoso.

El complicado momento de Ortega

El diestro José Ortega Cano en una imagen de archivo tomada en enero de 2020. Gtres

A pesar de que hayan pasado 15 años de la muerte de Rocío Jurado, parece que la artista está más viva que nunca porque es protagonista de la mayoría de los programas de televisión del momento. La cantante, que pasó sus últimos años de vida luchando contra el cáncer con el que finalmente no pudo, está más viva que nunca por el relato de su hija, Rocío Carrasco (44), en televisión.

Una de las informaciones que se ha analizado mucho en estos meses en los medios de comunicación es el gasto que tuvo Rocío Jurado en Houston cuando se trataba de su cáncer. Una cantidad de dinero muy importante de la que quedaron deudas. En concreto, una cuantía de la que se hizo cargo Rocío Carrasco tras fallecer su madre y que saldó con parte del dinero que consiguió después de vender la casa de La Moraleja.

Esta información señala a Ortega Cano -del que se ha dicho que no quiso hacerse cargo de estos gastos-. El diestro, sin embargo, se muestra cansado de que su nombre suene en los programas de televisión en sentido negativo y por eso ha decidido mantenerse callado todo este tiempo.

Tal es la indignación del diestro que a las preguntas de los reporteros respondía con un portazo al escuchar que hablaban de las especulaciones que apuntan a que él no ayudó económicamente en la enfermedad de la cantante, y que esa puede ser la causa de que Rocío Carrasco esté enfadada con él.

