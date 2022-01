3 de 10

La hija de Guti y Arantxa de Benito ha querido recibir el 2022 agradeciendo públicamente a su pareja, Miki Mejías, el amor que le da, así como a su familia y amigos: "¡Feliz 2022! Me despido del 2021 como mi mejor año... Gracias a ti, a mi familia y a la gente que me quiere de verdad. Y empiezo el 2022 con la persona que más feliz me hace del mundo. Cuando todo esto empezó quién nos iba a decir que íbamos a empezar el año juntos y viviendo juntos y con nuestro hijo perruno, pero, ¿te digo algo? No puedo estar más feliz de tener una vida contigo, de ir cumpliendo nuestros sueños juntos, de verte cada mañana, de ver todas las noches una peli o darte la tabarra con 'La que se avecina'. Y muchos más momentos que me quedo para mí". Mejías le ha respondido: "Gracias a ti por hacer de este año el más especial a tu lado. Espero seguir haciéndote feliz y que tú me sigas mirando como lo haces cada día. Te amo, pequeña dormilona".