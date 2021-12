Alessandro Lequio muestra una foto inédita de sus hijos Álex Lequio y Ena con un duro mensaje para Clemente

Alessandro Lequio (61 años) ha vuelto a recurrir a las redes sociales para recordar los buenos momentos junto a su hijo Álex Lequio. En esta ocasión, debido a la cercanía de las fechas navideñas, el italiano ha recuperado una instantánea de hace exactamente tres años, cuando el árbol de Navidad ya estaba instalado en su casa y la felicidad llenaba los rincones del hogar porque su hijo podía seguir su tratamiento en España tras seis meses en Nueva York.

El colaborador ha compartido una especial fotografía en la que los únicos protagonistas son su hijo Álex y su hija pequeña, Ginevra Ena (5). Aparecen abrazados, sonriendo al máximo y mostrando la gran complicidad y unión que tenían. Él aparece con su inseparable gorra y en chándal, mientras la menor sonríe de forma pícara entre sus brazos con los leotardos totalmente rasgados tras una jornada intensa de juegos entre hermanos.

Álex Lequio y su hermana, Ginevra Ena, en la Navidad de 2018. Redes sociales

Al recordar este tierno momento, Alessandro no ha podido evitar compartirlo con sus 127.000 seguidores y hacerlo con un breve pero revelador mensaje: "Mis grandes amores. 9 diciembre 2018 #alessforever #lequiocity", ha escrito junto a la imagen publicada. Con estas palabras, el colaborador de El programa de Ana Rosa demuestra una vez más la debilidad que siente por los dos, pero llama la atención que entre esos "grandes amores" de su vida no nombre a su hijo Clemente Lequio (33).

Un gesto que podría evidencias los vaivenes en la relación de padre e hijo, aunque siempre se han profesado cariño y palabras positivas. Quizá simplemente su móvil le recordó la foto de este día en concreto y quiso mostrarla al mundo, no como un mensaje a Clemente, sino como un recuerdo especial más hacia Álex Lequio.

El mensaje de Ana Obregón

Esta semana, Ana Obregón (66) también ha dedicado unas palabras a su hijo. Estas Navidades la actriz tendrá gran protagonismo en TVE tanto en la nochebuena como en la Nochevieja, pues presentará las Campanadas.

Antes de que lleguen las fechas festivas, la artista ha recordado a su hijo y lo mucho que lo extraña en estos días en los que la familia suele estar tan presente.

"Aless. Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: 'Mamá'. Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca, es también una sola palabra: 'Hijo'. Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre", escribe Ana en las primeras líneas de su mensaje compartido en las redes.

Y prosigue: "Mi vida: hasta que volvamos a encontrarnos, que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva. Por tu lección de vida. Por ti…", finaliza el duro texto de la actriz en recuerdo de su único hijo.

