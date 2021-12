1 de 10

La doctora, y expareja de Diego Matamoros, ha presumido en redes sociales de su último viaje a Versalles. Barber ha quedado tan maravillada de esta escapada que ha querido regalar un viaje a sus seguidores: "Imposible olvidarlo e imposible no querer compartirlo con vosotros. Lamentablemente, no puedo hacer que tod@s conozcáis Versalles, pero sí que al menos un/@ afortunada pueda disfrutar de dos noches en esta preciosa ciudad y conocer el Palacio… Prepararos porque este domingo REGALARÉ un viaje para dos personas a esta histórica ciudad. El domingo subiré la foto y tendréis dos semanas para participar". Si bien su intención ha estado cargada de generosidad y buena intención, hay quien no lo ha encajado bien y se han quejado de una suerte de engaño: "Me parece genial que sea increíble para ti, pero no hagas de algo que puede costar menos de 100 euros algo imposible para el resto de mortales. ¡Ojo! No me refiero a cenar en Versalles, que eso no sé su coste y ahí no entro, pero si quiero decirle a tus seguidores que visitar Versalles es algo totalmente asequible, entrar al palacio son alrededor de 20 euros por persona. Me da pena que tus seguidores piensen que es algo muy costoso cuando no lo es".