La cantante Vega desvela que sufre trastorno bipolar: "Es doloroso y difícil de gestionar"

La cantante Vega (42 años), que llegó a nuestras vidas hace 19 años gracias a la segunda edición de Operación Triunfo, acaba de hacer una de sus confesiones más personales. Lo ha hecho como sólo yo ella podía, de la mejor manera que sabe: a través de la música.

Este viernes, día 19 de noviembre, la cantautora nominada al Grammy Latino hasta en dos ocasiones ha publicado el tema Bipolar, el nuevo single del que será su próximo álbum de estudio, Mirlo blanco, que verá la luz en febrero de 2022. Bipolar es la historia de su vida, al menos de parte de ella, según ha firmado en su blog.

"Soy bipolar. Real, que no regia. Diagnosticada. No de ese bipolar que a veces hemos arrojado contra alguien como un insulto de conveniencia. Toda mi vida ha estado llena de días confusos. Mañanas de llorar a mares sin razón aparente y reír a horcajadas por la misma sinrazón", comienza su post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vega (@vegaoficial)

Y continúa: "La mayor parte del tiempo me he sentido abrumada en esos ejercicios de autocrítica, de observarse desde fuera levitando en un intento fallido y vacuo de entenderme y entender a quienes me disfrutan y me sufren. Y me he sentido tan abrumada por no llegar a entenderme a mí misma censurándome, me he autoaplaudido la grandilocuencia estúpida con las mismas ganas que me he autodespellejado por no soportarme a mí misma, que esos extremos me llevaron a un paquete turístico de terapias. Sí, como lo del turismo de ponerse pelo, pero de ponerse peros a todo, de diván en diván".

Su diagnóstico clínico, como ha revelado es: persona PAS (altamente sensible), coeficiente intelectual superdotado, bipolar y migraña hemipléjica crónica. "Ser bipolar no es ninguna estupidez que se pueda lanzar al aire como un insulto más", expresa la artista.

Y prosigue: "Es doloroso y difícil de gestionar para quienes lo padecemos y para quienes nos rodean. Pero, en mi experiencia personal, tampoco quiero que se estigmatice, quiero darle visibilidad a una dolencia que, si bien es de por sí un sinvivir para muchos (muchos más de los que creemos, muchos ni saben que lo son), también es una dolencia que aflora reiteradamente en una parte muy bella para mí de las personas".

Fue hace un par de días cuando Vega utilizó sus redes sociales, en concreto su cuenta de Instagram, para informar a sus seguidores de lo que estaba por venir, del significado de Bipolar y también de los detalles de uno de los temas más especiales de su trayectoria.

"Bipolar aborda la temática de la salud mental", comenta la cantautora. "Es difícil de abordar porque tienes que tener una línea empática, saber que no es algo fácil y que cada caso es un mundo... Bipolar no deja de ser una canción en la que quiero dejar claras dos cosas: un problema de salud mental es un problema como otro cualquiera, que precisa de un profesional. Y más después de la pandemia. ¿Quién no necesita ayuda de un profesional?"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vega (@vegaoficial)

Para concluir, y a modo de anécdota, Vega cuenta que su hija y su sobrina son coautoras de su canción más íntima. "La salud mental debería ser una prioridad en la sanidad. Mi hija y mi sobrina son coautoras de la letra. Bipolar es la última canción que escribí de Mirlo blanco. En el proceso de creación hubo un momento en el que estaba preocupada, llorando a mares, quería dar un salto positivo. Un cambio de registro a la positividad. Quien me hace feliz es mi hija y mi sobrina. Caí en la cuenta de que quien me hacían feliz eran mi hija y mi sobrina y les pregunté qué les hacía feliz: la primavera, andar descalza por la playa a la que vamos en verano, ponerse flores en el pelo, volar... Esas cosas a mí jamás se me habrían ocurrido ponerlas como autora en una canción".

[Más información: La enfermedad de la cantante Vega que le genera ansiedad y pensamientos obsesivos]

Sigue los temas que te interesan