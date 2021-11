6 de 10

La pareja de Kiko Matamoros ha aprovechado su última publicación para rememorar un desfile que protagonizó en Gran Canaria. El texto que ha escrito dice así: "No sabía literalmente cuál elegir porque me veía tan cañón con este bañador de @oyeswimwear que no podía parar de hacerme fotos en el backstage". Los comentarios no han tardado en llegar: "No me extraña que te veas cañón. Eres preciosa, y en estas fotos estás realmente espectacular", "Lo bonito no es el bañador, que lo es, lo bonito eres tú", "Es imposible no adorar esos ojazos preciosos y esos labios maravillosos de ensueño".