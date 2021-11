6 de 10

La actriz Josele Román vive un gran momento profesional y hace unos días celebró su cumpleaños. Este lunes ha rodado un especial de 'Cine de barrio' y no ha dudado en compartirlo con los que la siguen: "Foto en maquillaje de TVE antes de pasar a plató de 'Cine de Barrio', ya de camino al ensayo de la función 'Luna en Marte', que me llevan en un coche de producción, me acercan a la sala de ensayos. La entrevista muy bien, un saludo a todos amigos". Una seguidora la ha alabado: "Te vi en la reciente entrevista en Telecinco. Ya te conocía de verte actuar, pero me pareciste una gran persona y que tiene muy claros sus principios. Mucha suerte en tus proyectos".