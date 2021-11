7 de 10

La colaboradora siente debilidad por su mascota y ha querido contar cómo llegó a su vida: "Muchos me preguntáis por la historia de Iro.Estábamos en plena pandemia. Hice un reportaje en una protectora de perritos y pude vivir en primera persona la desesperación de los responsables. El día que me lo entregaron me explicaron que había aparecido en un pueblo de Toledo. Sentado en un semáforo estaba Iro, mojado por la lluvia y muy triste. Apático, sin ganas de nada. No tenía chip y el refugio fue su salvación".