La artista Carmen Sevilla hace mucho tiempo que no sabe quién es, que los recuerdos vagan confusos fuera de ella. Padece alzhéimer, pero su gente, su público, no la olvida. Este pasado sábado ha cumplido 90 años, y Bibiana Fernández no se ha permitido terminar el día sin felicitarla: "Hoy me retiro, me voy a despegar del móvil este finde, pero no quiero que se me pase felicitar a una de las mujeres más guapas que dio nuestro cine #carmensevilla. Felicidades". Las reacciones no se han hecho esperar: "Qué belleza, qué ojazos y qué buena mujer", "¡Facciones perfectas! Guapa a rabiar. Y con tarte y salero para dar y regalar".