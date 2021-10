1 de 10

Inesperadamente, la siempre risueña 'influencer' ha tomado la decisión de decir adiós a las redes sociales por un tiempo indefinido. Lo ha anunciado con un escueto mensaje en su Instagram: "Permitidme un descanso, familia virtual. Os amo". Tamara no ha compartido ningún texto más y de hecho, no ha permitido que nadie escriba comentarios en la publicación. Este misterioso movimiento ha preocupado a sus fieles más (tienes más de 2 millones de seguidores). Desde su club de fans oficial la apoyan: "No vamos a especular sobre esto y vamos a respetar el silencio de Tami sobre este tema hasta que vuelva... Que se tome el tiempo que necesite".