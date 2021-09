3 de 10

"Nada que contar. Subo esta foto cualquiera, de un domingo cualquiera, para que mi madre, desde un Santander, me siga cotilleando en redes y sepa que todo bien. No se fía. Es que estoy rodando mucho y bueno. Y no me da tiempo ni a hacer la foto de rigor", escribió la actriz en tono de humor, junto a esta fotografía que ha recibido un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores.