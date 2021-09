Ana Milán: "Lo mejor de tener novio es depende de quien sea el novio, y de estar soltera es todo lo demás"

Ana Milán (47 años) hace gala de su humor, su naturalidad y cercanía en cada una de sus apariciones públicas. Este pasado 16 de septiembre la madrileña acudía a una cena muy especial regada con el Brugal 1888, el ron gastronómico: "Voy a cenar con gente que me apetece muchísimo", declaraba la actriz. Antes de degustar el menú, preparado por el chef Quique Dacosta (49), la intérprete atendió a los medios en el photocall, un escenario que fue el marco de su último vídeo viral.

Y es que durante una presentación, ante las preguntas de un periodista, la actriz marcó una diferenciación entre estar sola y soltera, resaltando que no es lo mismo, unas declaraciones que corrieron como la pólvora en redes sociales. En esta ocasión, en la que JALEOS pudo estar, volvió a refrendar su opinión, sin darle mayor importancia: "Es tan obvio que no es lo mismo, que no lo tengo que explicar", señaló.

Ana Milán, en el evento de Brugal en 16 de septiembre. Gtres

Y es que la actriz tiene claras las ventajas de la soltería: "Lo mejor de tener novio es depende de quien sea el novio, y lo mejor de estar soltera es todo lo demás. Lo importante es estar en todo momento muy reconciliada contigo". A colación de esto resaltó el buen momento que vive en la actualidad: "Estoy absolutamente feliz con las cosas del día a día, también tengo malos días. Tampoco quiero vender vidas perfectas, esto que tanto se hace habitualmente y no es mi caso. En la vida pasan cosas, buenas, malas, regulares, pero yo cuento en el haber con muchas buenas", señaló optimista. Con su alegre forma de mirar la vida cualquier obstáculo que se le interponga lo afronta de otra manera: "Se puede tener mucho carácter se puede tener mucho carácter bueno. Yo tengo mucho de ese", afirmaba ante los medios.

Este buen momento personal se traslada también a la esfera profesional. Acaba de estrenar el programa Veo cómo cantas en el que forma parte del jurado, una aventura que le está resultado de lo más enriquecedora y que recuerda con cariño: "Siempre había que esperar a que Josie terminara de arreglarse como una hora más". Y es que la relación con sus tres compañeros -al estilista se unen Ruth Lorenzo (38) y El Monaguillo (47)- ha sido envidiable: "Ruth y yo somos muy amigas, desde hace muchos años, entonces hay mucha complicidad. Pero es que tanto con Mona como con Josie también. Sería incapaz de decir: 'con este me he llevado peor'. Decir que te llevas con alguien mejor siempre implica que te llevas con alguien peor y no es el caso". Eso sí, el micrófono se lo cede a los concursantes: "Yo soy carne de karaoke, de ducha y de fiestas, hasta ahí llega todo lo que yo puedo cantar".

Ana Milán, con vestido de lentejuelas de colores, en el evento. Gtres

Además de su profesión, las redes sociales han sido un entorno que le ha propiciado muchas alegrías a la intérprete, sin embargo, afirma no conocer la clave del éxito en estas aplicaciones: "Lo que hago es ser yo y parece ser que hay gente que le gusta", revela. Entre todas las plataformas en las que esta presente, Ana lo tiene claro: "Entre Instagram y TikTok, elegiría Instagram. Y entre Instagram y Twitter, Twitter". A pesar de ello, no rechaza ninguna de ellas. Recientemente veíamos a la actriz en la cuenta de TikTok de Marina Rivers (19), un conocido perfil de esta plataforma: "Estuvimos rodando una publicidad, nos caímos muy bien e hicimos ese pequeño TikTok", cuenta.

