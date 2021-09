El primer verano de soltero de Jairo Alonso, el ex de Ayuso: su destino vacacional y su buena compañía

El peluquero Jairo Alonso (42 años) no era una persona conocida para el gran público hasta que su por entonces pareja, Isabel Díaz Ayuso (42), fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid el 14 de agosto de 2019. Dos años y un mes después, sus vidas han tomado caminos totalmente independientes, aunque entre ellos permanece el cariño y el respeto de quienes se amaron durante cuatro años.

Según fuentes cercanas al estilista, Alonso era la persona que ponía los pies en la tierra a una siempre apasionada Isabel, que pasó de ser asesora a presidenta de todos los madrileños. Ayuso hoy es el bastión dorado del Partido Popular, la mujer en la que todos confían, la presidenta regional electa casi con mayoría absoluta hace tan sólo tres meses.

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso el día de las elecciones autonómicas en mayo de 2019.

Para entonces, Jairo ya veía sus éxitos desde la barrera. Y la aplaudía y la vitoreaba, aunque con distancia física y emocional. Rompieron en noviembre de 2020 y, a pesar del intentos de los medios de comunicación por que Jairo Alonso hablase sobre su longevo romance con Ayuso, él siempre ha optado por mantener la respetable y coherente postura del silencio.

Este verano, el primero de soltero, el primero sin su razón de amor, Jairo Alonso ha disfrutado hasta la saciedad cada segundo de su tiempo de asueto. Según ha podido confirmar JALEOS en exclusiva, el peluquero ha pasado parte del mes de agosto en Cádiz junto a un grupo de amigos y amigas.

Alonso ha gozado de intensas jornadas de playa, deportes acuáticos de los que es un gran seguidor y cenas en lugares con encanto, acompañado de personas que lo quieren bien. De un tiempo a esta parte, Jairo ha decidido reducir su actividad en redes sociales -a pesar de que estén cerradas a cal y canto-, pues sus movimientos terminaban suscitando interés para los medios, un ámbito al que no le gusta del todo pertenecer.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso días antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

Con todo, este periódico puede confirmar que Alonso mantiene un alto nivel de vida social, queda con diferentes grupos de colegas, sale, se divierte y acude a elitistas restaurantes también en Madrid, donde vive. Al final de la pasada primavera, en concreto el jueves 2 de junio, Alonso asistía como invitado a la inauguración de la terraza de verano de Abascal, un local situado en el castizo barrio de Chamberí, en compañía de un amigo y dos amigas más. En total, eran cuatro personas sentadas cenando en la misma mesa.

Jairo pasó de largo por delante del photocall y, aunque no había prensa convocada, declinó amablemente hacerse las clásicas fotos de bienvenida a las puertas del restaurante. "Jairo es un tío muy normal y siempre ha evitado endiosarla. Al contrario, es muy crítico con determinados asuntos. Desde que la subieron en coche oficial es otra y eso él no lo ha llevado bien", reveló en su momento a este diario una persona que conoce a la perfección a Jairo y a su expareja, Isabel Díaz Ayuso.

Tú a Cádiz, yo a Ibiza

Isabel, por su parte, ha tenido un verano, a priori, algo más exclusivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid voló en agosto hasta la exótica isla de Ibiza y aterrizó directamente en Villatranquila, la mansión de su amigo Nacho Cano (58), de 2.500 metros cuadrados y más de 8.000 de parcela.

Amable, cercana e incluso cariñosa con los compañeros de prensa -cabe recordar que ella también es periodista y conoce lo difícil de la profesión-, en una tarde de playa, Ayuso se percató de la presencia de las cámaras y se acercó a hablar con ellos. "¿Cómo estáis? Mucha gente es aquí amiga mía: de Madrid, de Valencia, de Cataluña...", expresó la líder popular al ser preguntada por su amistad con Cano.

Isabel Díaz Ayuso de vacaciones en Ibiza.

A continuación, la prensa se interesó por su pareja, Alberto González: "Mi amor no tiene nada que ver con Ibiza, es verdad que en Ibiza la cosa se estrenó, ahí... por todo lo alto. Pero ya sabéis que yo de esas cosas no hablo de eso. Yo me dedico a la política solamente: bajar impuestos, crear empleo...", concluyó.

Y con ese "por todo lo alto", Ayuso se refiere a las primeras fotos publicadas junto a Alberto. El 26 de mayo, la revista Lecturas sacaba a la luz esas imágenes de la presidenta paseando por las doradas calles de Ibiza mientras se besaba con el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Un año mayor que ella, madrileño, aunque con raíces andaluzas, divorciado, técnico sanitario y padre de tres hijos menores de edad.

[Más información: Jairo Alonso, tras las fotos de Ayuso con su nuevo amor: sabemos dónde desconecta todos los domingos]

Sigue los temas que te interesan