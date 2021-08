Rubén, el novio policía de Marta López: lo que sus llamativas fotos 'dicen' de él y su agitado pasado amoroso

Fue la semana pasada cuando una revista del corazón desvelaba la nueva ilusión sentimental de la colaboradora de Sálvame Marta López (47 años). Días antes ya le había insinuado su amigo Kiko Hernández (44) en el plató de Telecinco que su corazón estaba ocupado. Ella sonrió tímidamente. En efecto, lo estaba y está. Las imágenes no engañan. La que fuera concursante de Gran Hermano vuelve a creer en el amor.

Ha sido 'pillada' en las playas de Huelva, su destino predilecto para pasar estas semanas de implacables temperaturas. Allí disfruta, entre familia y amigos, de sus días de asueto. No obstante, este verano es especial para ella. A la compañía de sus hijos se ha unido un misterioso hombre.

Rubén, el novio policía de Marta, con el uniforme de trabajo. Redes Sociales

Besos, miradas, caricias y mucho feeling es lo que se puede deducir de las instantáneas que veían la luz pública justo hace siete días. Un hombre atlético, moreno y de rasgos angulosos. Se llama Rubén, es andaluz, tiene 32 años, está afincado en Madrid y es policía de profesión. Ya se conocen algunos datos de este joven que ha hecho que Marta olvide sus relaciones pasadas. Se conocen detalles o pinceladas de este hombre perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, tanto por lo que se ha desvelado públicamente de él, como por lo que 'dicen' sus llamativas fotos de las redes sociales. Fue Marta quien reveló las primeras informaciones personales de Rubén antes de que sus fotos vieran la luz: "No quiero descubrir el nombre de mi pareja, solamente diré que es policía, tiene 32 años, está separado y tiene un hijo. Llevamos poco tiempo juntos y quiero ir despacio, no precipitarme", explicaba.

Efectivamente, se trata de un joven andaluz, cuya profesión le ha obligado a trasladarse a la capital española. Sin embargo, sigue muy unido a su tierra natal. Pues, tal y como figura en su perfil de Instagram, su ubicación es itinerante entre la ciudad en la que lo retiene su trabajo, Córdoba, Sevilla y Málaga. Gracias a las fotos que comparte en esta red social, se aprecia que el nuevo novio de Marta es un atractivo moreno de ojos verdes que, además, posee una figura escultural.

Dos imágenes publicadas en el perfil de Instagram del policía. Redes sociales

Y es que, estar en forma es una condición indispensable para realizar su trabajo de forma eficaz. Este cuerpo musculado lo consigue a base de intensas sesiones de gimnasio y practicando deportes como el tenis. Sin embargo, no es todo sacrificio en la vida del andaluz, que utiliza esta plataforma para exhibir sus dotes de modelo.

Y con estas publicaciones ha encontrado, además, un curioso canal de comunicación con la ex gran hermana, pues las imágenes suelen ir acompañadas de fragmentos de canciones, que la madrileña no duda en continuar en los comentarios, arrobada de amor.

Conocido entre famosos

Según se ha publicado en las últimas horas, Marta no sería el primer rostro conocido con el que tiene contacto el policía, pues el medio online Algo Pasa TV asegura que es amigo íntimo del periodista Luis Rollán (45). Además, también tendría lazos de amistad con Sofía Cristo (38), con quien aparece en uno de sus stories de Instagram.

Rubén, el policía que le ha devuelto la ilusión a Marta López. Redes Sociales

A estos célebres rostros del mundo Mediaset se sumaba este pasado lunes 16 de agosto otra cara conocida en la crónica social, Samira Jalil (30). La que fuera concursante de La casa fuerte acudía a Sálvame para contar su experiencia con el funcionario. Según revelaba la televisiva, delante de Marta, ambos habían tenido contacto previamente: "Me ha sorprendido la noticia porque el chaval estuvo a pico y pala conmigo", sentenciaba la argentina. Marta no quiso dar crédito al testimonio de la exnovia de El Chatarrero, Luis Miguel Rodríguez, quien atacaba de vuelta a Marta con el argumento de la edad: "Me ha extrañado que esté contigo porque yo tengo 30 y tú 47". Así, ambas se enzarzaron en un cruce de acusaciones que terminó con Marta confesando que todo aquello "le daba bastante vergüenza" y que estaba pasando "un apuro tremendo".

Terminó aquel ring en directo entre ambas con una frase que sobrevoló el plató, y que habrá que ver cuánto de verdad contiene: existirían más Samiras en la vida de Rubén. De momento, el protagonista guarda silencio. Sea como fuere, lo que parece un hecho es que, por fin, Marta López ha dejado atrás una etapa complicada y aciaga en su vida amorosa, tras los dos fracasos sentimentales que sufrió el pasado 2020.

Cabe recordar que después del escándalo que supuso el 'caso Merlos Place', López encontraba la tranquilidad y el equilibrio en los brazos de Efrén, al que definió públicamente como "un hombre maravilloso, un chico estupendo, guapísimo, un buen amigo y poco más te puedo decir de momento".La ex gran hermana y el ex jugador de fútbol profesional de Málaga se sentaban en un plató para contar cómo había sido el inicio de su historia de "amoristad", curioso apelativo que mezcla "amor" y "amistad" y con el que calificaban su relación. Sin embargo, su relación tampoco pudo ser.

