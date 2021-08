2 de 10

Diego Matamoros ha cambiado radicalmente de 'look', lo ha publicado en su cuenta de Instagram y lo ha acompañado de una reflexión que no deja lugar a dudas. "¿Sabéis? Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención", comienza relatando.

Y continúa: "Sinceramente no busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume. Hay veces que he pensado en el que dirán, pero no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias".

Para concluir, Matamoros afirma que cree que la vida tiene que tener "ese punto loco". "Loco de vida, loco de sonrisas, loco de momentos, loco de amores, loco de amigos… Empezar algo nuevo, seguir sumando experiencias, aprender de errores, sentirme realizado con cada cosa que hago, crear algo único y sumar sonrisas. Solo quiero eso, alguien que como yo quiera sonreír a la vida, para lo malo siempre tendremos tiempo".