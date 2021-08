7 de 10

La cantante ha volcado en su red social Instagram sus inquietudes sobre el maquillaje y todo lo que ha aprendido de él: "En estos 16 años desde que empecé en la música me he fijado constantemente en los maquilladores maravillosos con los que he trabajado. He intentado aprender y poner en práctica todos los trucos que me han ido enseñando, he hecho cientos de fotos a productos que me han encantado para luego comprarlos y usarlos en casa. Está claro que al final lo mío es otra cosa, pero, ¿por qué dejar de hacer aquello que tanto nos gusta? Soy curiosa de nacimiento, me encanta aprender, me encanta crear, dar forma a proyectos... el mundo del color, del textil… No sé si os pasa como a mí, que al final quiero hacer tantas cosas que no tengo tiempo para todas ellas".